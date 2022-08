Stasera in tv mercoledì 3 agosto 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv 3 agosto 2022. Su Raitre, il film Le regine del campo. Su La7, Atlantide Albums, condotto da Andrea Purgatori.

Stasera in tv mercoledì 3 agosto 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, SuperQuark. Anche oggi il programma di Piero Angela si apre con il documentario della BBC dedicato alla seduzione. Lo scenario è quello dell’acqua dolce, che occupa solo una piccola parte della superficie della Terra ma è un luogo vitale per milioni di creature che si riuniscono per trovare un compagno.

Su Rai 5, il programma musicale Visioni “Spoleto 65”. L’ultima edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto, che si è chiuso il 10 luglio, raccontata da Monique Veaute, alla direzione artistica della rassegna. Intervengono Barbara Hannigan, soprano e direttrice d’orchestra, e il Maestro Antonio Pappano.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente Prima Serata. La campagna elettorale riserva ogni giorno colpi di scena, polemiche, scontri verbali spesso roventi: dopo un’estate così, non è difficile immaginare un autunno altrettanto problematico e preoccupante. Se ne parla diffusamente nello studio di Veronica Gentili che, come sempre, coinvolge numerosi ospiti.

Su La7, alle 21.15, Atlantide Albums. Nuovo appuntamento con la “versione estiva” del programma a cura di Andrea Purgatori: anche stavolta si oscilla tra epoche lontane e passato recente, mescolando servizi della scorsa edizione e contributi esclusivi.

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor – Il meglio delle audizioni. Torna la maratona antologica che ci fa rivivere i momenti più emozionanti delle audizioni delle edizioni del talent trasmesse da Sky. Molti artisti, come i Maneskin, sono riusciti a diventare famosi.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Collezioni da pazzi. Nuovo appuntamento con le esperienze di “collezionisti estremi“. Tra loro, una famiglia che trascorre un sacco di tempo a cercare consigli per perdere peso. In seguito, troviamo una coppia che ha collezionato quasi 30.000 coniglietti.

I film di questa sera mercoledì 3 agosto 2022

Su Raitre, alle 21.20, il film commedia del 2019, di Mohamed Hamidi, Le regine del campo, con Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette. La squadra di calcio di un paesino francese viene squalificata per un insulto a un arbitro. L’unica soluzione per non perdere lo sponsor è quella di creare una squadra femminile. Grazie all’allenatore Marco (Kad Merad) le ragazze si preparano a scendere in campo nonostante lo scetticismo generale.

Su Nove, alle 21.25, il film d’avventura del 2001, di Simon West, Lara Croft – Tomb Raider, con Angelina Jolie. Figlia di un archeologo inglese ed esperta in arti marziali, Lara Croft è alla ricerca di un orologio astrale, in grado di controllare lo scorrere del tempo. Ma non è l’unica a volerlo.

Stasera in tv mercoledì 3 agosto 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’avventura del 2010, di Ridley Scott, Robin Hood, con Russell Crowe, Peter Ustinov. L’arciere del re Robin Hood fa ritorno dalla terza crociata e trova l’Inghilterra tenuta sotto scacco dai francesi e devastata dalle continue angherie del perfido Re Giovanni.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2020, di Pierre Pinaud, La signora delle rose, con Catherine Frot. Eve, famosa coltivatrice di rose, si ritrova in bancarotta. Insieme alla sua segretaria Vera e a tre emarginati, troverà un piano folle per cambiare le sorti dell’azienda.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2021, di Tom McGrath, Baby Boss 2 – Affari di famiglia. Diventati adulti, Tim e Ted si sono pian piano allontanati l’uno dall’altro. Ma quando Tina, figlia di Tim, rivela loro di essere un agente segreto in missione, i due si trovano a collaborare di nuovo.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2015, di Denis Villeneuve, Sicario, con Emily Blunt, Benicio del Toro. L’agente dell’Fbi Kate Macer prende parte a una Task force diretta da Matt Graver per catturare un narcotrafficante messicano. Le sue certezze verranno messe a dura prova.