Reazione a Catena, i Sole e Luna: nuova squadra campione del game show di Rai 1

Nella puntata di martedì 9 agosto di Reazione a Catena la squadra i Sole e Luna ha battuto i Terno Secco, conquistando il titolo di nuovi campioni del game show di Rai 1. Nel gioco chiamato l’Intesa Vincente hanno infatti indovinato 7 parole, tra cui l’ultima allo scadere dei 60 secondi, contro le 6 dei campioni uscenti.

Reazione a Catena – i Sole e Luna: i nuovi campioni

La nuova squadra campione di Reazione a Catena i Sole e Luna è composta da Stefano, Matu e Manshi. Hanno scelto di partecipare al game show di Rai 1 con questo nome perché le due ragazze sono originarie dello Sri Lanka, e in srilankese i loro nomi significano proprio sole e luna. Durante la puntata del 9 agosto hanno battuto i Terno Secco, campioni uscenti.

I Sole e Luna hanno indovinato nel gioco dell’Intesa Vincente ben 7 parole, tra cui l’ultima Aquilone, proprio allo scadere dei 60 secondi. I Terno Secco hanno incontrato qualche difficoltà dando solo 5 risposte corrette e perdendo così il titolo di campioni. Stefano, Matu e Manshi hanno debuttato nella loro prima puntata con 88.000 euro.

I Sole e Luna: il percorso dei nuovi campioni

La nuova squadra di Reazione a Catena i Sole e Luna hanno dimezzato il montepremi di 88.000 euro, cifra con cui hanno aperto l’Ultima Catena. La prima a giocare uno dei due jolly disponibili è stata Matu, riuscendo a dare, anche grazie all’aiuto dei suoi compagni, la risposta corretta, ovvero Latte tra le parole Intero e Fior.

Subito dopo, per via di un errore commesso da Manshi, il montepremi si è poi abbassato a 44.000 euro. A seguito di altri due errori la cifra si è ulteriormente abbassata a 11.000 euro. A giocare il secondo jolly è stata nuovamente Matu, indovinando poi la parola corretta tra Gonfie e Barca: Vele.

I ragazzi della squadra Sole e Luna hanno dunque chiuso la catena con una cifra di 11.000 euro che hanno dimezzato ancora comprando il terzo elemento. Non sono riusciti però a vincere la cifra finale di 5.500, non indovinando la parola Condizione, tra Barca e Forma.

I Terno Secco: campioni uscenti

I campioni uscenti di Reazione a Catena i Terno Secco, hanno conquistato il titolo nella puntata del 6 agosto, prendendo il posto dei Pinza e Fichi. Questi ultimi hanno dovuto abbandonare il gioco per motivi di lavoro di uno dei tre concorrenti. I Terno Secco, squadra composta da Niccolò, Leonardo e Alessandro, hanno giocato contro le Elefantine, che hanno battuto nel gioco dell’Intesa di Vincente diventando campioni di Reazione a Catena. Non hanno però vinto la cifra finale di 852 euro, non indovinando l’Ultima Parola: Manica.