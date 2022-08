Stasera in tv mercoledì 10 agosto 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv mercoledì 10 agosto 2022. Su Rete 4, l’attualità con Controcorrente Prima Serata, programma condotto da Veronica Gentili. Su Nove, il film d’azione 40 carati, con Sam Worthington.

Stasera in tv mercoledì 10 agosto 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, Superquark. Piero Angela è pronto per un’altra serata nel segno della divulgazione scientifica, genere televisivo di cui è da sempre il maestro più seguito e autorevole. Nella quinta puntata prosegue il viaggio nel gioco della seduzione: scopriremo così che trovare il partner giusto non è facile per nessuno.

Su Raitre, alle 20.00, Atletica Leggera: Diamond League. Dopo i Mondiali e due tappe asiatiche, le stelle dell’atletica tornano in Europa, a Montecarlo, per un meeting che si tiene a pochi giorni dagli Europei, che si terranno a Monaco di Baviera dal 15 al 21 agosto. Tra le gare previste, il salto in alto maschile: in pista potrebbe esserci Gianmarco Tamberi.

Su Rai 5, alle 21.15, Opera Lirica: La gazza ladra. Dal Teatro Comunale Rossini di Pesaro, Gianluigi Gelmetti dirige l’opera che narra le vicissitudini della serva Ninetta, del suo signore Fabrizio e del figlio Giannetto, soldato e suo promeso sposo. Tra i brani celebri, “Sinfonia” e “Tremate o popoli“.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente Prima Serata. Per la prima volta nella storia repubblicana il mese di agosto è per le forze politiche uno dei più intensi: la scelta di votare alla fine di settembre le costringe infatti a una campagna elettorale davvero inconsueta. Veronica Gentili chiede aiuto ai suoi ospiti per raccontare novità, retroscena e curiosità.

Su Canale 5, alle 21.20, la prima puntata della fiction Fratelli Caputo. Nino (Nino Frassica) è cresciuto con la madre che da quando suo padre lasciò la Sicilia per vivere a Milano con l’amata Franca. Dal loro amore è nato Alberto (Cesare Bocci) che, a differenza del fratellastro, ha potuto frequentare l’Università. Anni dopo Alberto arriva a Roccatella con la famiglia.

Su Italia 1, alle 21.20, il reality Back to school. Rivediamo lo show condotto da Nicola Savino in cui 25 vip (tra loro, Clementino, Antonella Elia, Eleonora Giorgi, Vladimir Luxuria, Ignazio Moser e Maria Teresa Ruta) tornano sui banchi di scuola per prepararsi all’esame di quinta elementare con l’aiuto di 12 bambini dai 7 agli 11 anni.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con La corsa al voto. Il racconto dei retroscena della politica, i sondaggi sulle imminenti elezioni, le interviste con i protagonisti e il dibattito in studio: sono questi gli ingredienti che anche stasera Paolo Celata userà per informare i telespettatori.

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor – Il meglio delle audizioni. Una maratona per rivivere i momenti più iconici dei 10 anni di audizioni del talent più famoso condotto da Alessandro Cattelan. In questa puntata il meglio delle audizioni 2015 e 2016.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Catfish: false identità. Nuova puntata del reality condotto da Nev Schulman e Kamie Crawford che racconta le verità e le bugie delle relazioni online. Oggi la coppia vola in Iowa per aiutare Rachael ad incontrare Vance, conosciuto dieci prima su Myspace.

I film di questa sera mercoledì 10 agosto 2022

Su Nove, alle 21.25, il film d’azione del 2012, di Asger Leth, 40 carati, con Sam Worthington. L’ex poliziotto Nick Cassidy, in prigione per un crimine che non ha commesso, riesce ad evadere. Poi, decide di salire in cima a un grattacielo per attirare l’attenzione e proclamare la sua innocenza.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2018, di Elizabeth Chomko, What The Had, con Blithe Danner, Hillary Swank. Bridget torna dalla sua famiglia per affrontare il problema della malattia della madre Ruth, affetta da demenza senile. Mentre suo fratello vorrebbe ricoverarla, il padre non vuole separarsi.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2003, di Luca Lucini, Tre metri sopra il cielo, con Katy Louise Saunders, Riccardo Scamarcio. Babi è una ragazza e studentessa modello, Step un ribelle problematico. I due non potrebbero essere più diversi, ma si innamorano. La loro storia avrà, però, un lieto fine?

Stasera in tv mercoledì 10 agosto 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2013, di Felix Fuchssteiner, Ruby Red, con Maria Ehrich, Jannis Niewohner. La giovane Gwendolyn scopre di aver ereditato il potere che consente di spostarsi nel tempo. Lei è l’ultima di 12 viaggiatori di una setta segreta che custodisce una misteriosa profezia.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2014, di Chad Stahelski, David Leitch, John Wick, con Keanu Reeves. Yosef, figlio di un criminale russo, aggredisce in casa John Wick per rubargli l’auto, uccidendogli il cane. Non sa che John è un ex killer, considerato nell’ambiente una leggenda.