Reazione a Catena, i Novanta e Passa sono i nuovi campioni: ecco quanto hanno vinto

Condividi su

I Novanta e Passa sono i nuovi campioni del game show di Rai 1 Reazione a Catena. Nella puntata di domenica 21 agosto hanno vinto contro i Cocomeri nel gioco de l’Intesa Vincente. Sono ben dieci le parole indovinate dai neo campioni contro le tre degli avversari. Hanno inoltre indovinato la parola finale vincendo il montepremi. Vediamo quanto hanno vinto.

Reazione a Catena, i Novanta e Passa: i nuovi campioni

Nicolò, Aldo e Lorenzo sono i nuovi campioni di Reazione a Catena. I Novanta e Passa è il nome che hanno scelto per partecipare al game show di Rai 1 in riferimento ai voti che hanno preso alla maturità. E’ di fatti la squadra più giovane di sempre in quanto sia Nicolò che Aldo hanno 18 anni, mentre Lorenzo ne ha 19. Nella puntata di domenica 21 agosto hanno vinto contro i Cocomeri nel gioco de l’Intesa Vincente, indovinando dieci parole contro le tre dei campioni uscenti.

I Novanta e Passa: il percorso dei nuovi campioni

I nuovi campioni di Reazione a Catena, i Novanta e Passa, hanno debuttato a l’Ultima Catena con un montepremi pari a 106.000 euro. Il primo a commettere un errore e a dimezzare a 53.000 euro è stato Nicolò. La palla passa dunque ad Aldo che indovina la parola Matrimonio tra Contratto e Favola.

Il primo a giocare il jolly è stato invece Lorenzo, ma ciò nonostante non è riuscito a dare la risposta corretta, dimezzando ulteriormente il montepremi a 26.500. I Novata e Passa provano insieme a trovare la parola che lega Favola e Asta, ma nessuno riesce a dare la risposta corretta, ovvero Incanto. La cifra si è dunque nuovamente dimezzata a 13.250 euro.

Il secondo a giocare il jolly è stato Nicolò, indovinando così la parola Bandiera tra Asta e Punto. Dopo aver commesso alcuni errori, i nuovi campioni di Reazione a Catena, comprando il terzo elemento, hanno debuttato al gioco de l’Ultima Parola con una cifra di 208 euro, che hanno poi vinto dando la risposta corretta ovvero Ricorrente, tra Sogno e Natale.

I Cocomeri: i campioni uscenti

I campioni uscenti di Reazione a Catena i Cocomeri, hanno conquistato il titolo nella puntata del 19 agosto vincendo contro le Pizza a Pezzi. La squadra è composta da Andrea, Monica e Meri. Hanno scelto di partecipare al game show con questo nome prendendo ispirazione dall’acronimo “Co co co” aggiungendo il nome di una delle componenti della squadra, ovvero Meri. Nelle due puntate in cui sono stati i campioni in carica non sono riusciti a vincere il montepremi finale.