Chef’s Table: Pizza, nel cooking show di Netflix i maestri italiani Franco Pepe e Gabriele Bonci

In arrivo su Netflix Chef’s Table Pizza, la docuserie che celebra le stelle della ristorazione, torna con una nuova stagione incentrata sull’arte della pizza nel mondo. Nel famoso cooking show ideato da David Gelb e prodotto da Boardwalk Pictures insieme a Supper Club, a rappresentare l’Italia gli chef Gabriele Bonci e Franco Pepe. Scelta quanto mai giusta, considerato che la pizza è il cibo icona storicamente rappresentativo dell’identità e della tradizione italiana.

Chef’s Table: Pizza su Netflix

Chef’s Table Pizza, spin off della nota serie culinaria, ritorna con la stagione numero 7 in cui la protagonista assoluta è la pizza. E’ in onda in streaming dal 7 settembre 2022 sulla piattaforma Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Il format tv diretto dal regista Abigail Fuller, Clay Jeter, Zia Mandviwalla e Brian McGinn è strutturato in 6 episodi.

A Chef’s Table: Pizza saranno protagonisti rinomati pizzaioli multietnici provenienti da varie parti del mondo. In ogni puntata un pizzaiolo diverso potrà fare sfoggio dinanzi al pubblico delle sue arti di prestigio con il disco-pizza e delle sue tecniche manuali di impasto. Per proporre la propria personale versione e interpretazione della pizza.

Il format targato Netflix debutta con la pizzaiola Sarah Minnick da Portland, Oregon. Prosegue con la chef di origini sudcoreane Ann Kim da Minneapolis, Minnesota. La terza puntata ha al centro lo chef Chris Bianco da Phoenix, Arizona. Nel quarto episodio lo chef casertano Franco Pepe darà prova della sua maestria con i “topping” più originali nel condire le sue pizze gourmet. E’ seguito nella quinta dal collega italiano, il romano Gabriele Bonci, noto volto televisivo. A conclusione del ciclo di puntate di Chef’s Table: Pizza 7, un’altra personalità del mondo culinario, Yoshihiro Imai da Kyoto, Giappone – celebre la pizza del suo ristorante Monk -.

Gli chef Bonci e Pepe nel cooking show

A rappresentare l’Italia due maestri d’eccezione nell’arte della pizza: lo chef romano Gabriele Bonci e il collega Franco Pepe, originario di Caserta. Uno degli chef più famosi d’Italia, Gabriele Bonci è diventato un’icona grazie alle sue apparizioni in tv nei format culinari – in testa Pizza Hero – che hanno come protagonista assoluto l’arte della panificazione e della pizza prettamente made in Italy, meglio se “de Roma”. Titolare di Pizzarium, la mitica pizzeria di Roma sita nelle adiacenze del Vaticano, Bonci è il re della pizza al taglio della scuola.

Accanto al maestro Bonci nel format promosso da Netflix un altro grande dell’arte culinaria, Franco Pepe. Discendente da una famiglia di antichi e veraci fornai: nonno, padre e fratelli, tutti hanno letteralmente le “mani in pasta”. Lo chef Pepe è divenuto uno dei più accreditati pizzaioli a livello mondiale grazie alla sua geniale creatività nel rivisitare le ricette classiche delle pizze tradizionali. E anche per merito del suo noto locale Pepe in Grani a Caiazzo (Ce).