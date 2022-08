Cantacielo, il festival: il 29 agosto la serata finale ed il 6 settembre in onda su Rai 2

Condividi su

Lunedì 29 agosto si svolgerà presso gli studi Gold di via Tiburtina la finale di Cantacielo, il festival della “canzone dell’anima”. L’evento è condotto da Enrica Guidi e dal giornalista Rai Leonardo Metalli. La finale verrà trasmessa in seconda serata su Rai 2 martedì 6 settembre.

Cantacielo – gli otto finalisti del concorso

Sono in tutti otto gli interpreti arrivati alla fase finale del concorso Cantacielo, che si svolgerà lunedì 29 agosto nel pomeriggio, presso gli studi Gold di via Tiburtina. Gli otto brani selezionati per la finale e i rispettivi interpreti sono:

Babols con “Alice”; Autori: Gabriele Ferrarese/Luca Romano/Dorotea Fossile

con “Alice”; Autori: Gabriele Ferrarese/Luca Romano/Dorotea Fossile Angelo Antonio Ferrara con “Tutto può cambiare”; Autore: Dorotea Fossile

con “Tutto può cambiare”; Autore: Dorotea Fossile Emilio Corbo e Patrizio De Simio con “Sulla strada per il cielo”; Autore: Emilio Corbo

e con “Sulla strada per il cielo”; Autore: Emilio Corbo Mirae con “Baila nell’anima” di cui è interprete e autore

Gli altri finalisti del concorso Cantacielo:

Fabio Piacentini e Ilaria Cristofari con “Risvegli”; Autore: Gabriele Ferrarese

e con “Risvegli”; Autore: Gabriele Ferrarese Jessie Grace Smith con “Per te figlio”; Autore: Marcello Marrocchi

con “Per te figlio”; Autore: Marcello Marrocchi Etimo con “Qui (lettera all’uomo)”; Autori: Etimo e Filippo Moreschini

con “Qui (lettera all’uomo)”; Autori: Etimo e Filippo Moreschini Fabio Fois con “In un giorno di vento”; Autori: Fabio Fois/Marco Profeta

La finale andrà in onda martedì 6 settembre in seconda serata su Rai 2.

La giuria e gli ospiti della serata finale

Il concorso Cantacielo è presentato da Enrica Guidi, interprete de “I delitti del Barlume” e da Leonardo Metalli, giornalista Rai. I ragazzi saranno accompagnati durante le esibizioni da Lavorè Orchestra, composta da 22 elementi e i quattro coristi Johanna Pezone, Olimpia Penza, Alex Parravano e Aurora Portelli.

I Jalisse sono gli ospiti della serata finale che si esibiranno sulle note del loro ultimo singolo “È proprio questo quello che ci manca”. Canteranno inoltre anche la sigla del festival dal titolo “Canta al cielo” scritta da Giorgio Flavio Pintus e Romano Musumarra. Tanti altri ospiti proporranno al pubblico le loro esibizioni come i gruppi musicali Neacò e Heart Gospel in Music. Ad esibirsi sul palco anche Matteo G, Maurizio In, e gli artisti Gianfranco Phino, Gianfranco Lacchi e Daniele Si Nasce.

Una giuria decreterà il vincitore di Cantacielo, ed è composta da Eugenio Arcidiacono, Donatella Pandimiglio, Dario Salvatori , Francesca Chialà. E poi ancora Frate Alessandro Brustenghi, Gianfranco Sciscione, Giorgio Flavio Pintus e Romano Musumarra.

Dai brani in finale verrà realizzato un album discografico, in uscita nelle settimane successive al festival. L’evento è stato realizzato in partnership con Rai Radio Tutta Italiana. E’ inoltre possibile accedere al sito ufficiale https://cantacielo.it/ per ulteriori informazioni come il regolamento per potervi partecipare.