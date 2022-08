Formula 1 GP Belgio, programmazione tv: qualifiche e gara in differita su TV8

Condividi su

A partire da venerdì 26 agosto è previsto il ritorno della Formula 1 con il GP del Belgio. L’appuntamento è il quattordicesimo della stagione e arriva dopo la lunga pausa estiva. Il circuito che ospita il fine settimana di corse è quello di Spa.

Formula 1 GP Belgio, gli appuntamenti del venerdì

I primi impegni del GP del Belgio di Formula 1 vanno in scena, come già detto, il 26 agosto. In tale giornata, infatti, sono attese le prime due prove libere del week end. Si parte con la prima sessione, che si svolge a partire dalle 14:00. La giornata si conclude tre ore più tardi, ovvero alle 17:00, con il via alla seconda libera.

Gli appuntamenti del venerdì del GP del Belgio di Formula 1 sono visibili in esclusiva solo su Sky, che detiene i diritti tv della manifestazione. Sull’emittente, gli eventi sono trasmessi da Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, raggiungibili rispettivamente ai canali 207 e 201. Il commento è curato da Carlo Vanzini e Roberto Chinchero.

Formula 1 GP Belgio, le qualifiche si corrono il sabato

Il fine settimana del GP del Belgio di Formula 1 entra nel vivo nella giornata di sabato 27 agosto. Giornata, questa, nella quale i piloti sono impegnati in primis con la terza e ultima prova libera del week end. La sessione parte alle ore 13:00 e per i piloti e le scuderie rappresenta l’ultima occasione per mettere a punto le strategie e gli assetti da usare in qualifica.

Quest’ultima si disputa dalle 16:00, con il via della Q1. Le qualifiche sono fondamentali per la gara domenicale, in quanto determinano la griglia di partenza. Gli eventi del sabato, oltre che su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, sono in programmazione su Sky Sport 4K (canale 213). Al commento i già citati Vanzini e Chinchero, ai quali si aggiunge Marc Genè.

Le qualifiche del GP del Belgio di Formula 1 sono visibili in chiaro su TV8. Sul canale del digitale terrestre, in particolare, la sessione è trasmessa in differita dalle 18:30.

La gara della domenica

Il momento più atteso del GP del Belgio di Formula 1, ovvero la gara, si svolge domenica 28 agosto. La partenza è prevista per le 15:00. L’appuntamento è trasmesso in diretta solo su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. In questi canali, la sessione è preceduta dalle 13:30 da Paddock Live, guidato da Federica Masolin e Davide Valsecchi. I due, in compagnia di ospiti ed esperti, analizzano quanto può accadere in pista.

Su TV8, invece, i semafori del via alla gara diventano verdi alle 18:00. Il commento, sia in chiaro che a pagamento, è del trio Vanzini–Chinchero–Genè, con la partecipazione di Matteo Bobbi. Tutti gli appuntamenti del fine settimana, infine, sono visibili anche in streaming tramite Now TV e Sky Go.