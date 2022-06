Mediaset palinsesti autunnali 2022, tante conferme e poche novità: i programmi in onda su Canale 5, Rete 4 e Italia 1

Condividi su

Mercoledì 29 giugno Mediaset ha presentato i palinsesti autunnali 2022. Durante la serata, il Biscione ha annunciato i programmi che andranno in onda, nei mesi autunnali, su Canale 5, Rete 4 e Italia 1.

Mediaset palinsesti autunnali 2022, la programmazione di Canale 5

Per quanto riguarda la rete ammiraglia Mediaset, i palinsesti autunnali 2022 conterranno poche novità. Confermatissimi, infatti, tutti i programmi di grande successo del daytime, tra i quali Forum, Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque. Nel fine settimana, invece, tornerà regolarmente in onda Verissimo, che nella prossima stagione avrà il doppio appuntamento settimanale. Silvia Toffanin, infatti, condurrà il programma nel pomeriggio del sabato e della domenica. Confermati pure Amici di Maria De Filippi, Uomini e Donne e Striscia la Notizia. Per quanto riguarda la fascia del pre-serale, da settembre tornerà Gerry Scotti e il suo Caduta Libera.

Durante la presentazione dei palinsesti autunnali 2022 di Mediaset sono state comunicate poche novità anche per la prima serata. Da settembre ripartirà il GF Vip, in onda con il doppio appuntamento il lunedì e il venerdì. Il sabato tornerà Tu si que vales, nel quale sarà presente tutto il cast già protagonista lo scorso anno. La domenica, invece, ci sarà spazio per una nuova edizione di Scherzi a Parte. Quest’ultimo, una volta concluso, lascerà posto a una nuova edizione di All Together Now.

Ci saranno anche La Talpa, con la produzione affidata per la prima volta a Maria De Filippi e Michelle Impossible & Friends con la Hunziker che festeggia le carriere dei personaggi Vip dello spettacolo.

Arriva su Canale 5 Emigratis con tre puntate. Piero Chiambretti conduce su Canale 5 uno show per bambini: Talentissimo me, ma non è un talent, affermano i vertici di Canale 5. Orietta Berti è il nuovo volto di Canale 5: sarà presente come opinionista del GF e con un one woman show. E poi ci sarà la celebrazione di Mai dire goal.

Mediaset palinsesti autunnali 2022, i programmi di Italia 1

Durante la presentazione dei palinsesti autunnali Mediaset 2022 sono stati annunciati i programmi che andranno in onda anche su Italia 1. Tra questi ci saranno Le Iene, che saranno trasmesse con un doppio appuntamento settimanale.

Tra le conferme annunciate c’è quella di Back to School, che però non sarà più condotto da Nicola Savino. Quest’ultimo, infatti, è passato a TV8. Riconfermato anche Freedom di Roberto Giacobbo: le registrazioni delle nuove puntate sono già iniziate. Infine, la più grossa novità riguarda la cancellazione di Tiki Taka. Il programma, lo scorso anno condotto da Piero Chiambretti e in onda da nove edizioni, nel prossimo autunno non sarà presente nei palinsesti Mediaset.. Al suo posto ci sarà Pressing, che dunque avrà un doppio appuntamento settimanale.

Sulla giovane rete Mediaset previsto anche Enigma, sulla falsariga di Mistero. Poi Italia 1 on stage spettacoli comici previsti in autunno. Ed infine Mia mamma e tuo papà, un programma che vuole mettere insieme generazioni di genitori e figli.

La programmazione di Rete 4

Per quanto riguarda Rete 4, i palinsesti autunnali Mediaset 2022 riconfermano in toto tutti i programmi in onda la scorsa stagione. Per questo motivo, tra i titoli che il pubblico potrà rivedere ci sarà Stasera Italia. Il programma, condotto da Barbara Palombelli, informerà il pubblico nell’access prime time.

Per quanto riguarda la prima serata, durante la presentazione Mediaset dei palinsesti autunnali 2022 è stato annunciato il ritorno di Zona Bianca, in onda la domenica con Giuseppe Brindisi. Il lunedì tornerà Quarta Repubblica, mentre il martedì sarà la volta di Mario Giordano e il suo Fuori dal Coro. Il mercoledì sarà la volta di Veronica Gentili con Controcorrente, mentre il giovedì toccherà a Dritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio. Il venerdì, infine, andrà in onda Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.