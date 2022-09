La Notte della Taranta 2022, in onda giovedì 1° settembre in seconda serata su Rai 1

Condividi su

Giovedì 1° settembre va in onda su Rai 1 in seconda serata La Notte della Taranta 2022. L’evento, dedicato alla musica tradizionale salentina, festeggia la 25esima edizione. Tanti sono gli ospiti che si sono alternati sul palco esibendosi su note e ritmi tipicamente pugliesi, tra cui Elodie, Marco Mengoni e Samuele Bersani.

La Notte della Taranta 2022 – la 25esima edizione

Andrà in onda su Rai 1 giovedì 1° settembre alle 23.15 la venticinquesima edizione de La Notte della Taranta 2022. L’evento musicale, che valorizza la musica tipica della località del Salento, si è svolta nella spianata dell’ex Convento degli Agostiniani. Il Concertone celebra canzoni e danze legate alla tradizione, come la pizzica, il tutto accompagnato dal ritmo del tamburello.

A dirigere l’Orchestra Popolare durante la Notte della Taranta 2022 è il Maestro Dardust, pseudonimo di Dario Faini, che quest’anno con la sua esibizione ha aperto l’Eurovision Song Contest 2022. Tra i brani proposti dai vari artisti anche Aria Caddhipulina e Lu Ruciu de lu Mare. E poi ancora Calinitta, L’Acqua de la Funtana e Fuecu. Ogni esibizione è accompagnata da spettacolari quadri coreografici, dedicati al “Canzoniere italiano” di Pierpaolo Pasolini.

Tra gli ospiti che si sono esibiti a La Notte della Taranta 2022 il cantautore Stromae, Marco Mengoni ed Elodie. Quest’ultima è fortemente legata alla Puglia in quanto ha vissuto un periodo della sua vita nella provincia di Lecce. Hanno preso parte all’evento anche Madame e Samuele Bersani.

Il festival La Notte della Taranta 2022 terminerà a Melpignano. E’ organizzato dalla “Fondazione La Notte della Taranta”, ed è un programma scritto da Massimo Martelli. La scena è di Marco Calzavara, e le luci di Marco Lucarelli. La regia è di Stefano Mignucci.

Le origini dell’evento musicale

La Notte della Taranta 2022 quest’anno verrà trasmessa su Rai 1 e l’obiettivo è sempre di valorizzare la musica tipica salentina. L’organizzazione si svolge nel mese di agosto nelle varie piazze del Salento. La prima edizione risale al 1998 mentre nel 2008 prende il nome “La Notte della Taranta”.

A partire dal 2000 il Concertone viene trasmesso anche in diretta televisiva affidata inizialmente all’emittente televisiva salentina Telerama e da Radio Norba. Nel 2019 la diretta è affidata a Rai 2, con Gino Castaldo, Belen Rodriguez e Stefano De Martino alla conduzione. Nel 2020 si è invece svolto a porte chiuse a causa della pandemia.

L’anno successivo, sempre per lo stesso motivo, ha dovuto far fronte a diverse restrizioni. L’evento è poi andato in onda su Rai 1, rete che dedicherà a La Notte della Taranta 2022 la seconda serata di giovedì 1° settembre condotta da Madame e Gino Castaldo.