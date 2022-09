Il Castello delle Cerimonie 2022, in onda da venerdì 2 settembre in seconda serata su Real Time

Condividi su

Torna la nuova edizione de Il Castello delle Cerimonie 2022, da venerdì 2 settembre alle 23.00 su Real Time ed in streaming su Discovery+. Tanti nuovi protagonisti esaudiranno i loro desideri all’interno delle mura di uno dei castelli più famosi d’Italia. Ad accoglierli Donna Imma e Matteo Giordano.

Il Castello delle Cerimonie 2022 con Imma e Matteo Giordano

Si riaccendono le luci de Il Castello delle Cerimonie 2022 che torna in onda su Real Time a partire da venerdì 2 settembre. Il programma televisivo è già disponibile dal 26 agosto in streaming su Discovery+. Festeggiamenti e cerimonie arricchiranno la nuova stagione che avrà al timone Donna Imma Polese e Matteo Giordano.

Anche in questa undicesima edizione de Il Castello delle Cerimonie 2022 i due coniugi esaudiranno i desideri delle famiglie presso il Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate a Napoli.

Non mancheranno durante il corso dei vari eventi servizi tipici del Castello. Dagli ingressi trionfali in carrozza a serenate, fuochi d’artificio e grandi abbuffate. Prederanno parte alla festa anche cantanti neomelodici che dedicheranno brani del loro repertorio ai festeggiati.

Il primo episodio – i protagonisti

I protagonisti del primo episodio de Il Castello delle Cerimonie 2022, che andrà in onda venerdì 2 settembre, sono Francesco Merola, figlio dell’indimenticabile Mario Merola, e Marianna. Per la prima volta Donna Imma e Matteo saranno i testimoni di nozze. I festeggiamenti poi si terranno nel famoso Castello.

In questa nuova edizione oltre alle cerimonie dei vari protagonisti, il programma dedicherà spazio anche a chi lavora dentro il Castello, celebrano anche alcuni importanti eventi di famiglia. Da la prima comunione della “scugnizza” Vittoria al matrimonio di Mariagrazia nipote di Don Sabatino, fratello di Don Antonio.

Sono in tutto quindici gli episodi dell’undicesima stagione de Il Castello delle Cerimonie 2022 da trenta minuti ciascuno. Il programma televisivo è realizzato da B&B Film per Warner Bros. Discovery.

La storia de Il Boss delle Cerimonie

La prima stagione del programma televisivo Il Boss delle Cerimonie è andata in onda nel 2014 con l’indimenticabile Don Antonio Polese. Negli anni a seguire si è aggiunto al cast il nipote Antonio Jr. La sigla del programma è una canzone neomelodica dal titolo Nu matrimonio napulitano cantata da Daniele Bianco.

A seguito della morte di Antonio Polese, avvenuta il 1° dicembre del 206, hanno preso in eredità il Castello la figlia Imma Polese ed il marito Matteo Giordano. I due coniugi sono al timone del programma dal 2017, anno in cui il format ha cambiato nome in Il Castello delle Cerimonie.