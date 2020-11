Ballando con le Stelle è giunto al penultimo appuntamento della nuova edizione questa sera, 14 novembre 2020. Milly Carlucci conduce la semifinale del talent su Rai 1 a partire dalle 20.35. Con lei, la giuria composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

Le coppie rimaste in gara si mettono in gioco con degli scontri diretti:

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova sfidano Paolo Conticini e Veera Kinnunen con una coreografia di Valzer

sfidano con una coreografia di Valzer Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina si confrontano con Gilles Rocca e Lucrezia Lando in una sfida di Tango

si confrontano con in una sfida di Tango Alessandra Mussolini e Maykel Fonts affrontano Costantino della Gherardesca e Sara di Vaira con un Paso Doble.

Per celebrare i vip che si contendono la finale, ogni esibizione è preceduta da un video che ripercorre i momenti più significativi della vita di ciascun concorrente.

Inoltre, gli eliminati nelle precedenti puntate (Ninetto Davoli-Ornella Boccafoschi, Barbara Bouchet-Stefano Oradei, Rosalinda Celentano–Tinna Hoffman, Lina Sastri-Simone Di Pasquale, Vittoria Schisano–Marco De Angelis ed Elisa Isoardi-Raimondo Todaro) sono a bordo pista; attraverso un sistema di ripescaggio è loro offerta l’ultima possibilità di rientrare in competizione nella finalissima.

Infine, il ballerino per una notte di questa sera è Bruno Vespa, più volte opinionista per il programma in passato. Come se la caverà nella sua prima volta in pista?

Ballando con le Stelle 14 novembre, la diretta

La semifinale inizia, e i concorrenti vengono chiamati direttamente in pista, senza sostare nella sala delle stelle come di consueto. Anche questa sera Costantino della Gherardesca e la sua partner nascondono sotto un vestito lungo con cappuccio la loro mise. Nella sala delle stelle, intanto, aspettano i ripescandi, pronti ad esibirsi per tentare la giuria.

Milly Carlucci ricorda ai telespettatori che questa sera è offerta alle coppie eliminate l’ultima possibilità per rientrare in gara prima della finalissima di sabato prossimo.

La coppia composta da Vittoria Schisano–Marco De Angelis è la prima ad esibirsi per il ripescaggio. Prima, però, è trasmesso un video recap dell’esperienza del duo a Ballando con le stelle 2020. La Schisano si lamenta della sua eliminazione: la giuria, a suo dire, non sarebbe imparziale. “Che ti devo dire, che Costantino è bravo a ballare, ed Elisa è un’etoile? Allora io sono Maria Antonietta” ha detto in confidenza al suo partner durante gli allenamenti.

Dopo l’esibizione, ottengono i seguenti voti dalla giuria: 7 da Zazzaroni e Canino, 6 dalla Lucarelli, 8 da Carolyn Stuart e 9 da Guillermo Mariotto. In totale 37 punti.

Quindi, scendono in pista Barbara Bouchet e Stefano Oradei. I voti a loro riservati sono: 10 da Zazzaroni, 9 da Canino e Lucarelli, 8 dalla Stuart e 7 da Mariotto. In totale 43 punti.

Ballando con le Stelle 14 novembre, proseguono le esibizioni dei ripescandi

Tocca a Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman.