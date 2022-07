La Partita del Cuore 2022, umanità senza confini – in onda il 7 settembre su Rai 2 con Ruggeri e Morandi

Condividi su

Mercoledì 7 settembre andrà in onda su Rai 2 alle 21.25 La Partita del Cuore 2022, umanità senza confini. In diretta dall’U-Power Stadium di Monza (Brianteo) numerosi ospiti, tra cui cantanti e personaggi dello spettacolo, prenderanno parte alla 31° edizione dell’evento benefico. Confermata la presenza di Francesco Totti e Bob Sinclar, e dei veterani Enrico Ruggeri e Gianni Morandi.

La Partita del Cuore 2022 – gli ospiti dell’evento benefico

Andrà in onda su Rai 2 alle 21.25, mercoledì 7 settembre, la 31° edizione de La Partita del Cuore 2022, umanità senza confini. L’evento benefico si svolgerà all’U-Power Stadium di Monza e sarà possibile acquistare i biglietti a 5, 10 e 15 Euro sul circuito Viva Ticket. In campo scenderà la Nazionale Cantanti insieme a tanti altri ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo e dello sport.

Il ricavato dei 16.000 biglietti venduti de La Partita del Cuore 2022 andrà a sostegno delle persone con Alzheimer del Paese Ritrovato de “La Meridiana Società Cooperativa Sociale” e in favore dei bambini del “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino”. Sarà inoltre possibile contribuire mandando un Sms al numero solidale 45527.

Tra gli ospiti de La Partita del Cuore 2022 Francesco Totti, il disc jockey Bob Sinclar, l’ex ciclista Fabio Aru, Marco Melandri, Marco Simone e Dj Ringo. Confermata la presenza dei veterani Enrico Ruggeri e Gianni Morandi.

Le dichiarazioni dei protagonisti

La Nazionale Italiana Cantanti, che ogni anno sposa un’importate causa, scendendo in campo per La Partita del Cuore, è stata fondata nel 1987. Tra i veterani che fin dai primi anni ha preso parte all’evento benefico c’è Enrico Ruggeri, Presidente della Nazionale Cantanti.

“In un mondo sempre più fatuo ed egoista, dove il denaro diventa una qualità morale, abbiamo scelto una partnership che ci rende orgogliosi – ha affermato il cantautore – Ci siamo ​schierati una volta di più a tutela dei più deboli, al fianco delle persone che hanno pochissime possibilità di far sentire la loro disperazione, la loro solitudine e la loro voce”.

L’obiettivo principale del La Partita del Cuore 2022 è proprio quello di dar voce a chi soffre. Le sue origini risalgono infatti al 1969 quando a Mogol fu chiesto di aiutare un amico nell’acquisto di un’ambulanza della Croce Verde. Negli anni sono stati raccolti e donati ben 100 milioni di euro.

“Siamo orgogliosi di scendere in campo anche questa volta per aiutare, con grande impegno, il Paese Ritrovato della cooperativa “La Meridiana” e “l’Associazione Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino” ha affermato inoltre Titti Quaggia, Vice Presidente della “Associazione La Partita del Cuore Umanità senza Confini Onlus”.