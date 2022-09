Primo appuntamento 13 settembre, la diretta della puntata: Maria e Carmine escono insieme

Condividi su

Martedì 13 settembre, dalle ore 21:25 su Real Time, è prevista la messa in onda di una nuova puntata di Primo appuntamento. A condurre Flavio Montrucchio, che accoglie otto nuovi single in cerca dell’amore. Tra loro Giovanna e Maria, due amiche di 26 anni che incontrano Federico e Alessandro, entrambi 33enni. La 77enne Antonina, inoltre, cena in compagnia del pensionato Alfonso, di 73 anni. Infine c’è l’incontro tra Maria e Carmine, ambedue di 41 anni. La prossima puntata è visibile, in streaming, dal sito di Discovery+.

Primo appuntamento 13 settembre, inizia la puntata

Inizia la puntata di Primo appuntamento del 13 settembre. Dopo una breve anteprima, fanno il loro ingresso nel ristorante le prime due single: Giovanna e Maria (per gli amici Conni). Le due si sono conosciute su Instagram un anno fa e, dall’epoca, sono diventate molto amiche. Entrambe si definiscono sfortunate in amore e affermano di avere gusti “molto differenti” in amore.

È il momento di conoscere Alfonso, altro single di Primo appuntamento del 13 settembre. Nato in Puglia, il partecipante vive a Lecco ed è un capostazione in pensione. In passato ha avuto due moglie e ha “spezzato tanti cuori“. Per lui arriva la 77enne Antonina, nata a Cagliari ma residente a Pomezia. Non ha una relazione da sette anni, ama il tennis e il ballo.

Nel frattempo, le amiche Giovanna e Conni sono raggiunte da Federico, 33enne di Senigallia che lavora come broker nel settore dell’automotive. È molto sicuro di sé: “Difficilmente sono stato rifiutato e spesso mi capita di essere conteso“. Al gruppo si aggiunge anche Alessandro, 33enne di Milano che si occupa di commercio internazionale. È alla ricerca di una persona “dinamica e intraprendente“. Giovanna ha l’appuntamento con Federico, mentre Alessandro cena con Conni.

Le cene

La puntata di Primo appuntamento del 13 settembre continua. Inizia la cena di Antonina ed Alfonso e tra i due sembra esserci del buon feeling. La single va in bagno e telefona alla figlia per raccontarle come sta andando la serata. Antonina, tornata al tavolo, si racconta: “Mio marito pensava solo al lavoro. Io, quindi, ho troncato 21 anni fa e non mi sono mai pentita. Ora vivo da sola, sto bene. In un compagno cerco serenità e complicità“.

Nel ristorante arriva Maria, 41enne di Roma che lavora come cassiera. Ha la passione per la palestra e si definisce insicura: “Motivo per il quale sono ricorsa alla chirurgia estetica“. È single da due anni, e cioè da quando è terminata la storia con il padre dei suoi figli. Incontra Carmine, 41enne di Genzano di Roma che ama la palestra e la cucina: “La prima cosa che guardo in una partner sono gli occhi e poi il fisico“. Entrambi hanno già dei figli e sono divorziati.

A Primo appuntamento del 13 settembre partono le cene tra Federico e Giovanna e Alessandro e Conni. Le coppie approfondiscono la conoscenza. Anche Maria e Carmine iniziano il loro appuntamento, e tra i due dominano, almeno inizialmente, il silenzio e l’imbarazzo. Rotto il ghiaccio, però, scoprono di avere molti punti in comune.

Primo appuntamento 13 settembre, Antonina e Alfonso terminano il loro appuntamento

Primo appuntamento del 13 settembre prosegue. Antonina e Alfonso terminano la loro cena, ma tra i due non è scattata la scintilla: “Possiamo comunque avere una bella amicizia“, dice lei prima di lasciare il ristorante. Conni e Giovanna, intanto, si confrontano in bagno e scelgono di scambiarsi i tavoli: per questo, la prima si siede con Federico e la seconda con Alessandro. Federico non apprezza, afferma di volersene andare e confida a Conni di non apprezzare il fisico dell’amica con la quale sta cenando.

Primo appuntamento del 13 settembre continua. Giovanna, seduta al tavolo con Federico, ammette di analizzare molto le situazioni e di non dare più molto peso ai giudizi delle persone. Conni, intanto, torna in bagno e chiama a sé Giovanna. Le due amiche si confidano e quest’ultima viene a sapere ciò che ha detto Federico. La tensione è palpabile. Pubblicità.

Le scelte finali

Primo appuntamento del 13 settembre prosegue. Tra Maria e Carmine c’è un ottimo feeling e i due già parlano di un loro ipotetico futuro insieme. I due, a fine cena, ammettono di piacersi e lasciano il ristorante insieme per una “passeggiata romantica a Roma“.

Giovanna, intanto, afferma che Federico non è il suo tipo. Il single non lo accetta: “Non accetto che mi si dica che non sono un bel ragazzo. Penso che questo sia oggettivo“. L’appuntamento è andato in modo disastroso e i due, prima di lasciare il ristorante, arrivano quasi alla lite. Giovanna definisce il single “una persona superficiale, che si ferma solo all’aspetto fisico” e si augura di non vederlo mai più, almeno dal punto di vista di un possibile fidanzato. Ovviamente non escono insieme. Alessandro e Conni terminano la cena e si definiscono soddisfatti per la serata passata insieme. Tuttavia, i due aprono a una bella amicizia, escludendo per il momento una relazione.

A fine puntata, si scopre che tra Maria e Carmine non è iniziata una relazione e lui, alla fine, ha trovato un’altra partner. Alfonso e Antonina, invece, continuano a sentirsi e sono d’accordo nell’organizzare un secondo appuntamento. Giovanna e Federico non si sono più né visti né sentiti: la prima è fidanzata felicemente con un altro, mentre il secondo ha una frequentazione ma si dichiara comunque single. Alex e Conni, poi, si sentono regolarmente come amici e sono ancora single. Giovanna e Conni, infine, hanno litigato e, per il momento, non si parlano più. Finisce Primo appuntamento del 13 settembre.