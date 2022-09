Domenica In 25 settembre, anticipazioni: tra gli ospiti Milly Carlucci, Elodie e Luciana Littizzetto

Condividi su

Domenica 25 settembre, dalle ore 14:00 su Rai 1, va in onda una nuova puntata di Domenica In. Il programma è condotto da Mara Venier, al timone del format per il quinto anno di fila. L’appuntamento è visibile, in diretta e in streaming, dal sito di Rai Play.

Domenica In 25 settembre, Milly Carlucci parla di Ballando con le stelle

La puntata del 25 settembre di Domenica In si apre con una lunga intervista a Milly Carlucci. La conduttrice, infatti, presenta al pubblico la nuova edizione di Ballando con le stelle. Il talent è in onda nella prima serata di Rai 1 a partire da sabato 8 ottobre. La Carlucci, in studio, è accompagnata da tutto il cast dell’edizione.

Per questo, a Domenica In del 25 settembre intervengono Enrico Montesano, Gabriel Garko, Rosanna Banfi, Lorenzo Biagiarelli, Dario Cassini e Luisella Costamagna. Oltre a loro, ci sono Paola Barale, Ema Stokholma, Giampiero Mughini, Alex Di Giorgio, Iva Zanicchi, Alessandro Egger e Marta Flavi.

Domenica In 25 settembre, Elodie presenta il film Ti mangio il cuore

A Domenica In del 25 settembre c’è spazio per la musica. A tal proposito, Mara Venier accoglie in studio la cantante Elodie. Lanciata da Amici di Maria De Filippi, l’artista parla del film Ti mangio il cuore, dove interpreta il ruolo di protagonista. La pellicola, presentata alla Mostra del Cinema di Venezia, è visibile su Paramount+.

La conduttrice dialoga, poi, con Francesco Gabbani. Il cantante, in queste ultime settimane, è impegnato in un lungo tour estivo che termina l’8 ottobre, con il concerto al Palazzo dello Sport di Genzano. Gabbani, nelle ultime ore, ha pubblicato i videoclip dei nuovi singoli L’Amor Leggero e Tossico Indipendente.

Lino Guanciale parla della fiction Sopravvissuti

Mara Venier, a Domenica In del 25 settembre, ospita Luciana Littizzetto. Presto, l’attrice e comica torna a co-condurre Che tempo che fa, dove affianca Fabio Fazio dal lontano 2005. Inoltre, in queste ultime settimane Littizzetto ha girato diverse zone d’Italia per presentare il libro Io mi fido di te, pubblicato lo scorso anno.

Nel corso della lunga diretta di Domenica In del 25 settembre interviene, in studio, Lino Guanciale. L’attore, negli ultimi anni, è divenuto il volto della fiction Rai, recitando in importanti titoli come La Porta Rossa, L’Allieva e Noi. Guanciale, con la Venier, presenta la nuova fiction di Rai 1 intitolata Sopravvissuti, al via da lunedì 3 ottobre.

Presenziano, nello show, Pupi Avati e Sergio Castellitto, rispettivamente regista e protagonista del lungometraggio Dante. Il film, incentrato sulla figura di Dante Alighieri, è rilasciato nei cinema italiani a partire dal 29 settembre. Infine, ci sono Andrea Sannino e Franco Ricciardi, che cantano la sigla Un giorno eccezionale.