Stasera tutto è possibile diretta 26 settembre: tra gli ospiti Rocco Siffredi e Nathalie Guetta

Lunedì 26 settembre, alle 21.25, va in onda su Rai 2 la prima puntata della nuova edizione di Stasera tutto è possibile. E’ condotto ancora una volta da Stefano De Martino dall’Auditorium Rai di Napoli.

Come di consueto alcuni personaggi dello spettacolo si alternano in alcuni giochi senza una vera e propria competizione in quanto non vi è nulla in palio. Si sfidano solo al fine dell’intrattenimento. Tra i giochi più amati dal pubblico La stanza inclinata, Segui il Labiale e Stammi dietro dance.

Il tema della prima puntata è Tutti a scuola. Gli ospiti sono Rocco Siffredi, Andrea Pucci, Nathalie Guetta, Herbert Ballerina, Valeria Graci, Giovanni Esposito e Claudia Napolitano. Nel cast fisso invece tornano i confermatissimi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia.

Stasera tutto è possibile diretta 26 settembre, la prima puntata

Nella diretta del 26 settembre Stefano De Martino è entusiasta di accogliere gli ospiti della prima puntata. Accanto a Biagio Izzo, che fa parte del cast fisso, non c’è Francesco Paolantoni che sarà presente dalla prossima settimana e per tutto il resto delle puntate. Il tema scelto è

Si inizia con il primo gioco Stammi dietro dance. Partecipano Rocco Siffredi, Valeria Graci, Andrea Pucci e Biagio Izzo. A rotazione uno di loro comanda tutto il gruppo che deve replicare i suoi passi di danza.

Irrompe in studio Vincenzo De Lucia che propone l’imitazione di Milly Carlucci, che sta per tornare con la nuova edizione di Ballando con le Stelle.

Il prossimo gioco è Step Burger. Rocco Siffredi assegna la t shirt con l’hamburger a Pucci, la cipolla a Nathalie Guetta, l‘uovo a Herbert Ballerina, le patatine a Valeria Graci, il bacon a Izzo, il peperoncino a Claudia Napolitano. Il ketchup infine è Giovanni Esposito.

Siffredi sceglie l’ordine secondo il quale devono distendersi sul panino. L’ordine è bacon, hamburger, ketchup, peperoncino e cipolla.

Stasera tutto è possibile, La Stanza Inclinata

A partecipare al gioco più amato, La Stanza Inclinata. Il titolo è l’asilo. Entra nella stanza Andrea Pucci che interpreta il maestro. E’ un po’ nervoso perché è tornato da poco da una splendida vacanza a Cuba. Lì ha acquistato da una santona gli ormoni della crescita. Arriva la mamma Valeria Graci che porta con sé il figlio Herbert Ballerina.

Il bambino non vuole separarsi dalla madre e Pucci lo convince a rimanere in classe. Herbert viene raggiunto dagli altri due gemelli. Sono Giovanni Esposito che ha un terribile singhiozzo e Biagio Izzo che si è lievemente ferito. Valeria Graci prima di scappare a lavoro lascia la merende ai suoi bambini.

Quando arriva la ricreazione il maestro Andrea Pucci si concede una pausa caffè. I tre gemelli ne approfittano per giocare con una piscinetta. Decidono poi di bere il frullato preparato dalla madre ma per errore ingeriscono gli ormoni della crescita. Al suo rientro il maestro si accorge del pasticcio.

Gli altri giochi della puntata

Il terzo gioco è Segui il labiale, nel quale un personaggio deve suggerire una frase all’altro che invece ascolta della musica ad alto volume. Giovanni Esposito deve suggerire a Nathalie Guetta: “D’estate sono sempre a Rapallo”.

Segue Ruba Gallina nel quale partecipano tutti. Devono tenere la mani dietro la schiena e quando la musica si ferma, devono prendere dal tavolo un pollo di gomma. Chi rimane senza è costretto ad andare al proprio posto. Vince Biagio Izzo.

In Mimo senza fili partecipano Claudia Napolitano, Herbert Ballerina, Rocco Siffredi, Biagio Izzo e Andrea Pucci. Inizia la ragazza che deve mimare la frase “Mi spezzo ma non mi piego”. Riescono a mantenere il giusto significato fino alla fine.

Nel gioco Dalla A alla Z, Stefano De Martino chiede ai partecipanti di iniziare la frasi con la lettera che lui suggerisce. La scena è ambientata al Liceo Classico De Martino. Andrea Pucci è il preside, Giovanni Esposito il vicepreside, Herbert Ballerina l’allievo e Biagio Izzo nel ruolo di collaboratore scolastico. Herbert Ballerina è sospettato di aver chiuso in bagno un professore per non essere interrogato. Fa la spia al preside il collaboratore scolastico.

Segue il classico Do re mi fa male dove i concorrenti muniti di matite gonfiabili devono correre con le sedie che hanno delle rotelle per raggiungere il buzzer quando indovinano gli artisti che cantano i brani scelti. Tra questi La donna cannone di Francesco De Gregori, Ciao Ciao de La Rappresentante di Lista, Viva la Mamma di Edoardo Bennato.