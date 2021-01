Martedì 12 gennaio, alle 21.25, debutta su Rai 2 la nuova edizione di Stasera tutto è possibile. E’ condotto da Stefano De Martino dall’Auditorium Rai di Napoli, con un pubblico ridotto.

Lo show, giunto alla sesta edizione, andrà in onda per otto puntate. Ma le successive verranno trasmesse di lunedì, sempre in prima serata.

Al centro del programma non vi è alcuna gara. Ma i protagonisti si cimentano in alcuni giochi, di cui molti sono diventati celebri, solo al fine dell’intrattenimento. Il più amato è la Stanza inclinata dove i partecipanti devono recitare il canovaccio suggerito dal conduttore in un ambiente formato da un pavimento obliquo. In questa edizione però se ne aggiungono di nuovi. Ma la trasmissione rispetterà comunque le normative anti Covid.

La puntata d’esordio è dedicata al tema della magia. Gli ospiti sono Elettra Lamborghini, Sergio Friscia, Valeria Graci, Nathalie Guetta. E ancora Paolo Conticini, Mago Heldin, i Gemelli di Guidonia e Francesco Arienzo.

Le presenze fisse del programma sono, invece, Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e Vincenzo De Lucia che propone le sue imitazioni, tra le quali Maria De Filippi. La regia televisiva è di Sergio Colabona.

Stasera tutto è possibile 12 gennaio, diretta

La diretta del 12 gennaio di Stasera tutto è possibile inizia con la presentazione, da parte di Stefano De Martino, dei volti noti dello spettacolo che affronteranno i giochi. Gli ultimi ad entrare sono i Gemelli di Guidonia che cantano un brano in un mescolano Sweet Dreams e Barrio.

Il primo gioco è Stammi dietro dance in cui Lamborghini, Friscia, Conticini e Paolantoni possono ballare come meglio credono. Ma colui che si trova davanti agli altri esegue la coreografia che gli altri devono imitare. Si alternano brani italiani e stranieri come Karaoke, Conga.

Stasera tutto è possibile La stanza inclinata

Il secondo gioco è La stanza inclinata. Biagio Izzo interpreta un pignolo Direttore di banca che ogni mattina è sempre il primo ad arrivare in ufficio. Desidera che il cappotto e la giacca siano perfettamente appoggiati sull’appendiabiti, senza alcuna piega. Mentre sta sorseggiando il caffé, entra un rapinatore Sergio Friscia. Intima il Direttore di dargli le chiavi dello sportello del prelievo. Ma si spezzano nel momento del lancio. E così Friscia lo distrugge a colpi di Karate. Entra poi in scena il commissario Francesco Paolantoni che inizia una difficile trattativa con il rapinatore. Per tale ragione Paolantoni chiede aiuto al persuasore Paolo Conticini. Quest’ultimo pur di convincere Friscia ad arrendersi, fa venire sua madre Nathalie Guetta dalla Sicilia con un vassoio di arancine. Ma Friscia non desiste a così sono costretti ad intervenire anche i corpi speciali, guidati da Elettra Lamborghini.

Segui il labiale

Elettra Lamborghini e Sergio Friscia partecipano al gioco Segui il labiale. La cantante indossando le cuffie deve riuscire a capire la frase “Merlino addestrò Artù per tre anni”.