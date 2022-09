Primo Appuntamento 27 settembre, diretta: i single e gli appuntamenti della serata

Condividi su

Martedì 27 settembre, dalle ore 21:20 su Real Time, va in onda un nuovo appuntamento di Primo Appuntamento. A condurre Flavio Montrucchio, che come di consueto accoglie nel ristorante dei single in cerca dell’amore. Steven, 26enne di Ravenna, incontra Sara, 26enne romana. Alyssa, 34enne di Bari, cena con Stefano, personal trainer di Lecco. Camilla, 36enne segretaria di Roma, fa la conoscenza di Marcello, autista romano di 43 anni. Infine, la biologa 72enne Maria Pia ha un appuntamento con l’80enne Giuliano.

Primo Appuntamento 27 settembre, inizia la puntata

Inizia Primo Appuntamento del 27 settembre. Il primo single a raggiungere il ristorante è Steven: “Sono single da un annetto e penso di aver spezzato solo un cuore. Sicuramente piaccio: sono un bravo ragazzo. Chi decide di stare con me è perché ha tanta pazienza”. Cerca una persona che non sia permalosa, ma per lui arriva Sara, barista che si definisce “allegra, egocentrica e permalosissima“. È single da un mese ed è reduce da una convivenza di un anno e mezzo. Inizia la cena: entrambi scoprono di avere un tatuaggio dedicato ai loro rispettivi ex.

Intanto, a Primo Appuntamento del 27 settembre arriva Alyssa: “In me è come se convivessero due persone: una più bambina e una guerriera. Cercherò di non farmi spezzare nuovamente il cuore. Sono una ragazza non biologica: prima, infatti, ero un ragazzo. Per le persone come noi è difficile trovare l’amore“. Incontra Stefano, personal trainer che realizza, sui social, foto di nudo. Si definisce “il classico ragazzo della porta accanto“. Anche per loro parte la cena.

L’appuntamento prosegue con la sigle Maria Pia, 72enne biologa: “Amo la vita, scrivo e realizzo spettacoli teatrali nei quali mi piace ironizzare sugli uomini. Nella mia piece teatrale analizzo tutte le tipologie di persone che ho incontrato. Ho realizzato un test dal quale viene fuori la personalità dell’individuo che ho davanti“. La single incontra l’80enne Giuliano, amante dell’arte che realizza vestiti e colleziona quadri: “Probabilmente non sono mai stato innamorato in vita mia“.

Tra Steven e Sara non è scattata la scintilla

Primo Appuntamento del 27 settembre va avanti con la cena tra Steven e Sara. Il single racconta i suoi passati amorosi: “Per me ha avuto senso una sola relazione. Quando è finita, mi sono tatuato la data nella quale ci siamo messi insieme. Ho fatto tanti errori con quella persona“. Termina l’appuntamento dei due: pur dichiarandosi soddisfatti per la serata, ammettono di non piacersi a vicenda.

Tra Stefano ed Alyssa regna l’imbarazzo: la single, infatti, ha difficoltà a raccontare all’interlocutore del suo passato. Non sembra andare benissimo nemmeno l’incontro tra Maria Pia e Giuliano: quest’ultimo, infatti, racconta tutta la sua vita alla biologa, che non sembra particolarmente interessata. La prima, invece, svela di essere alla ricerca di un amante e non di un amore continuativo.

Le porte del locale si aprono per Camilla, penultima single di Primo Appuntamento del 27 settembre. È separata da un anno e mezzo e ha la passione per la subacquea. Cenerà con l’autista Marcello, che ama il mare e la natura. Anche lui è separato. I due iniziano a cenare e approfondiscono la conoscenza.

Primo Appuntamento 27 settembre, proseguono le cene

Primo Appuntamento del 27 settembre continua. Stefano e Alyssa approfondiscono la conoscenza. L’aspirante innamorato racconta il suo passato di bullismo, che lo ha portato a lavorare sul suo corpo. Alyssa svela di non essere una ragazza biologica, senza nascondere le difficoltà che ha dovuto affrontare durante la sua vita. Maria Pia, contemporaneamente, definisce Giuliano “un lupo solitario” e decide di sottoporre il suo interlocutore al test della personalità. Termina l’appuntamento: i due definiscono l’incontro “interessante” e manifestano la volontà di rivedersi.