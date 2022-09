Emigratis 28 settembre: diretta e considerazioni della prima puntata

Condividi su

Mercoledì 28 settembre torna, stavolta su Canale 5, il programma Emigratis con Pio e Amedeo. Sono quattro le puntate previste.

I protagonisti sono i loro nuovi “Bufalone” e “Messicano” che raggiungeranno differenti località all’estero, come Parigi, Los Angeles, Miami, Londra. Ma anche il Brasile, Las Vegas e Dubai. Il tutto coinvolgendo numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, della moda, della musica e dello sport.

Fil rouge della nuova edizione è il tema dell’ecosostenibilità per sensibilizzare il pubblico al rispetto dell’ambiente.

Ospiti della prima puntata: Mahmood, Paola Catapano, Elisabetta Franchi, Roberto Gualtieri, Roberto Bolle, Ronaldinho, Sebastien Frey, Flavio Briatore. E ancora Marco Verratti, Neymar, Ander Herrera Accanto a loro anche Mike Tyson che sarà presente per tutte le puntate.

La voce narrante è l’attore e doppiatore Francesco Pannofino.

In apertura della diretta del 28 settembre viene mandato in onda un filmato che racchiude i momenti salienti delle passate edizioni. La puntata inedita invece si apre con Pio & Amedeo che passeggiano nel deserto a bordo di due cammelli.

Si spostano poi a Dubai e mentre percorrono le vie della città con valigia a seguito, si lamentano in mezzo alla folla del caro bollette e del reddito del cittadinanza, parlando anche in pugliese. Indossando abiti stravaganti e zoccoli di legno raggiungono la giornalista, divulgatrice scientifica e comunicatrice scientifica al CERN Paola Catapano.

Quest’ultima dopo aver visto le bollette salate di luce, gas e spazzatura di Pio, racconta quanto sia importante puntare sull’energia rinnovabile. L’economia green sta vivendo una proficua fase di sviluppo pertanto è diventato un settore sul quale è redditizio anche ad investire.

Oltre ad imparare a gestire al meglio l’energia, è necessario anche cambiare atteggiamenti anche nei consumi. L’esempio di Paola Catapano è la moda dove bisognerebbe contrastare il fast fashion (o moda cheap) in quanto vengono prodotti abiti a basso costo con materiali non naturali.

Pio & Amedeo decidono poi di recarsi al concerto di Mahmood, disturbando però gli altri spettatori. Terminato il concerto raggiungono il cantante nel backstage, che concede loro i suoi orecchini e alcuni contanti stranieri. Inseguono poi l’attuale sindaco di Roma Roberto Gualtieri che preferirebbe dileguarsi. Si ferma infatti a discutere con loro soli per pochi instanti.

Emigratis, Elisabetta Franchi

Pio & Amedeo dopo aver trascorso una notte in un hotel con il denaro offerto da Mahmood, l’indomani incontrano Elisabetta Franchi che mostra, insieme al marito, l’enorme appartamento in cui soggiorna.

La stilista ed imprenditrice di aver cominciato dal basso, lavorando anche nei mercati per una bancarella che non era nemmeno la sua. Ha poi fondato la sua prima aziendina con tre dipendenti che si chiamava Le Complici per poi prendere la propria strada qualche anno dopo.

Anche Elisabetta Franchi spiega quanto il fast fashion inquini il pianeta, a causa del bassissimo costo di materiali che sono ovviamente scadenti. Li accompagna poi nel proprio negozio di Dubai e dona loro degli abiti per le loro zie.

Pio & Amedeo poi raggiungono l’artista e influencer Dasha Lapushka. Dipinge utilizzando le scarpe al posto dei pennelli e ha venduto numerose opere ad altrettanti personaggi famosi. A Elisabetta Franchi e Dasha Lapushka confessano il desiderio di creare una linea di moda ecosostenibile. Con lei trascorrono una serata in una discoteca e poi una giornata di shopping.

La loro prossima tappa è lo spettacolo di Roberto Bolle. Una volta terminato, il ballerino decide di non fermarsi davanti alle telecamere con il duo comico.

Per merito di Fabio Cortella conoscono alcuni calciatori come Ronaldinho, Sneijder. Giocano con loro nel ristorante di un hotel con la telecronaca di Riccardo Trevisani.