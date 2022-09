Stasera in tv giovedì 29 settembre 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in Tv giovedì 29 settembre 2022. Su Canale 5 va in onda la quarta puntata del Gf Vip 7 con Alfonso Signorini. Su La7 Corrado Formigli conduce un nuovo appuntamento di Piazzapulita.

Stasera in Tv giovedì 29 settembre 2022, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda, la fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2 con Vanessa Scalera. Nell’episodio La doppia vita di Mister E Pietro non si sente ancora pronto a perdonare Imma a causa della foto compromettente con Calogiuri. Per tale motivo preferisce allontanarsi trascorrendo qualche giorno a casa della madre. Nel frattempo Imma di occupa di un caso complicato. E’ stato ritrovato il corpo di John Gardiner, costumista inglese che vive a Matera.

Su Rai 2, alle 21:15, va in onda Speciale Tg2 Post. Al centro del programma di approfondimento giornalistico i risultati delle elezioni e le sue ripercussioni. Ospiti Renato Schifani, Luciano Fontana, Angel Gomez Fuentes, e Gennaro Sangiuliano, Direttore Tg2.

Rai 3, alle 21.25, trasmette il film spionaggio del 2019, Official Secrets- Segreto di Stato con Keira Knightley. Il film racconta la storia vera di Katherine Gun. Nel 2003 la giovane britannica lavorava per l’agenzia governativa nel settore sicurezza. Quando poi però riceve per errore una mail nella quale si evince che i servizi segreti americani vogliono far approvare il piano per invadere l’Iraq, decide di rendere pubblica.

Stasera in Tv giovedì 29 settembre 2022, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, va in onda Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio si occupa dei rincari dell’energia e dell’analisi sul futuro del reddito di cittadinanza. Ospiti Giovanni Donzelli, Rita Dalla Chiesa, Gian Marco Centinaio, Vincenzo Amendola, Andrea Delmastro Delle Vedove, Ettore Rosato e Giuliano Granato.

Canale 5, alle 21.25, trasmette la quarta puntata del GF Vip 7 con Alfonso Signorini. Il conduttore commenta con le opinioniste Sonia Bruganelli ed Orietta Berti le dinamiche che sono avvenute nel ultimi giorni nella casa più spiata d’Italia. Il pubblico tramite il televoto il televoto è chiamato a scegliere il proprio concorrente preferito tra Daniele, Edoardo, Giaele, Marco e Nikita.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda Giuseppe Giacobazzi- Gran Varietà. Il comico romagnolo, nello spettacolo registrato al teatro Masini di Faenza, porta in scena alcuni cavalli di battaglia ma anche alcuni monologhi inediti. Tra gli ospiti Lorenzo Baglioni.

Stasera in Tv, La7, Nove

La7, alle 21.25, Piazzapulita. Corrado Formigli si occupa dei temi più rilevanti di politica ed economia commentandoli con ospiti in studio e in collegamento. Al centro i risultati delle elezioni.

Nove, alle 21.25, trasmette il film commedia del 2010, Maschi contro Femmine. Nella pellicola si intrecciano varie storie. Il playboy Diego vuole a conquistare a tutti i costi l’ecologista Chiara che è l’unica che ha rifiutato il suo corteggiamento. Gli amici Andrea e Marta si innamorano della stessa ragazza. Walter infine ha tempo una relazione extraconiugale con una giocatrice di pallavolo.

I film stasera su Iris, Rai Movie, Italia 2

Iris, alle 21.00, manda in onda il film azione del 1988, Trappola di cristallo con Bruce Willis. L’agente McLane arriva a Los Angeles per poter trascorrere le vacanze di Natale insieme alla moglie. Quando però lei rimane bloccata in un grattacielo dove ha appena fatto irruzione un commando armato, lui farà di tutto per salvarla.

Rai Movie, alle 21.00, trasmette il film commedia del 2004, Se fossi lei con Cameron Diaz. Le sorelle Maggie e Rose hanno un rapporto disastroso perché non si sopportano. Una serie di eventi però le aiuteranno ad imparare a volersi bene.

Italia 2, alle 21.00, propone il film horror del 2017, The Lodgers- Non infrangere le regole con Charlotte Vega. I gemelli Edward e Rachel sono costretti a vivere reclusi nella fatiscente casa di famiglia e sono tenuti a rispettare delle regole molto rigide. Rachel però, stufa di questo modo di vivere, comincerà a ribellarsi.

Stasera in Tv giovedì 29 settembre 2022, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2015, Noi e la Giulia con Luca Argentero. Tre amici Claudio, Fausto e Diego hanno deciso di restaurare un vecchio casale per trasformarlo poi in un agriturismo. Un giorno però si presenta un camorrista con la pretesa di ottenere da loro il pizzo. Iniziano così una serie di eventi tragicomici.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film commedia del 2015, The Lobster con Colin Farrell. In un futuro apocalittico il Governo arresta tutti i single per poi rinchiuderli in un hotel in modo da obbligarli a trovare la dolce metà. Qualora non riescano a trovare un partner, verranno trasformati in animali. Tra i single c’è anche David. Farà di tutto per sfuggire al proprio destino.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film avventura del 2016, Master Spy- Una spia per amico con Stijn van der Plas. Il piccolo Tim è costretto a trasferirsi con la famiglia in un vecchio hotel sulla costa. Qui conosce l’ex spia Simon che è alle prese con un vecchio caso. Tim si offre di aiutarlo.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film azione del 2017, Bushwick con Brittany Snow. Lucy esce dalla metropolitana di Brooklyn e trova il quartiere sotto attacco. Nonostante il caos e gli eventuali pericoli ai quali va incontro, decide lo stesso di attraversare l’isolato per tornare a casa.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film thriller del 2018, La terrazza sul lago con Samuel L. Jackson. Chris e Lisa, una giovane coppia mista, riescono finalmente a trasferirsi nella casa che avevano sempre sognato. Dopo il trasloco però vengono presi di mira da un poliziotto di colore che non approva la loro relazione. Sarà infatti per loro l’inizio di un incubo.