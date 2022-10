Paperissima Sprint 2022/2023 anticipazioni, all’esodio la modella italo-brasiliana Marcia

Condividi su

Domenica 2 ottobre, dalle ore 20:35 su Canale 5, va in onda la prima puntata di Paperissima Sprint 2022/2023. Il programma è lo spin off di Paperissima ed è prodotto da Antonio Ricci, tra i creatori di Striscia la Notizia. Per l’intera stagione, il format va in onda tutte le domeniche sera e gli episodi sono visibili anche in streaming dal sito di Mediaset Play.

Paperissima Sprint 2022/2023, la squadra di conduttori

Per il quinto anno consecutivo, i conduttori di Paperissima Sprint 2022/2023 sono Roberta Lanfranchi e il Gabibbo. La prima, in particolare, ha fatto il suo esordio nel programma nel 1999, quando ricopriva il ruolo di Velina a Striscia la Notizia. Dopo una stagione, Lanfranchi ha lasciato il format per ritornarci in pianta stabile dal 2018. Il Gabibbo, presenza fissa in tutte le trasmissioni di Ricci, è al timone del programma sin dal suo esordio, datato 1990.

Nella stagione 2022/2023 di Paperissima Sprint partecipa anche una terza co-conduttrice. Il suo nome è Marcia Thereza Araujo Barros, modella italo-brasiliana di 23 anni. Per lei si tratta della prima esperienza in assoluto nella televisione nostrana.

Il pubblico da casa può inviare i propri filmati alla produzione del programma

Dal punto di vista dei contenuti, a Paperissima Sprint 2022/2023 non c’è nessuna novità di rilievo. Come di consueto, in ogni appuntamento si alternano i filmati delle papere con dei momenti di puro intrattenimento in studio e che coinvolgono i conduttori. I video amatoriali trasmessi provengono da tutto il mondo e hanno come protagonisti i bambini, gli animali, gli sposi e tanto altro.

Non mancano neanche le papere dei programmi televisivi e dei grandi eventi sportivi. Anche il pubblico può essere protagonista del programma: come avviene oramai da qualche anno, infatti, è possibile inviare i propri filmati amatoriali alla produzione. Per farlo, occorre accedere al sito della trasmissione.

Paperissima Sprint 2022/2023, le dichiarazioni dei conduttori

Alla vigilia della partenza di Paperissima Sprint 2022/2023, i conduttori hanno rilasciato delle dichiarazioni. Lanfranchi, in particolare, non ha nascosto la propria emozione: “Sono felicissima. Oltre al Gabibbo, che è il mio amore eterno, ci sarà la novità di Marcia, una ragazza molto carina”.

La stessa Marcia, new entry nel cast di Paperissima Sprint 2022/2023, ha affermato: “Sono onorata di far parte di un programma che seguo da quando sono bambina e di poter lavorare accanto a due professionisti della risata come Roberta Lanfranchi e il Gabibbo. Sono qui per divertirmi e imparare. La vivo come se fosse una scuola. Voglio dimostrare che merito di esserci”.