Chi l’ha visto? 5 ottobre, anticipazioni: aggiornamenti su Andreea

Condividi su

Mercoledì 5 ottobre, dalle ore 21:20 su Rai 3, va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?. Il programma è condotto da Federica Sciarelli, volto della trasmissione dal 2004. Il prossimo appuntamento è visibile, come di consueto, anche in streaming e on demand dal sito di Rai Play.

Chi l’ha visto? 5 ottobre, aggiornamenti sulla scomparsa di Marzia

Chi l’ha visto? del 5 ottobre si apre con un focus legato alla sparizione di Marzia Capezzuti. La giovane, di 29 anni, è scomparsa nel giugno del 2021 da Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. La vicenda ha i contorni di un vero e proprio mistero, in primis per la figura del compagno Peppe, ora deceduto e di cui Marzia non avrebbe mai fatto parola con i familiari.

Gli inquirenti starebbero indagando sulla rete dei contatti della 29enne: ad ora, nel fascicolo aperto dalla Procura ci sarebbero cinque indagati. Le ipotesi di reato sono quelle di omicidio e occultamento di cadavere.

Durante Chi l’ha visto? del 5 ottobre sono mostrati dei documenti inediti sulla vicenda. Inoltre, le telecamere della trasmissione hanno raccolto la testimonianza di una donna che avrebbe vissuto nella stessa casa che ha ospitato Marzia.

Parla Simone, il fidanzato di Andreea

A Chi l’ha visto? del 5 ottobre, poi, Federica Sciarelli torna a occuparsi della scomparsa di Andreea Rabciuc. Della giovane non si hanno più notizie dal marzo del 2022. I Carabinieri e i Vigili del Fuoco, negli ultimi giorni, hanno ripreso le ricerche, che si starebbero concentrando specie sulle sponde dell’Esino. Ad oggi, il caso ha un unico indagato: il fidanzato Simone.

Proprio quest’ultimo, in compagnia del suo legale, rilascia delle dichiarazioni a Chi l’ha visto? del 5 ottobre. Per Simone, la campionessa di tiro a volo “è salita su una automobile di qualcuno, che l’ha raggiunta quando è andata via da noi”.

Chi l’ha visto? 5 ottobre, l’ombra di una setta dietro la morte dello studente Jois

Infine, nel corso di Chi l’ha visto? del 5 ottobre si propone un focus sul caso di Jois. Il corpo dello studente di economia di 19 anni è stato ritrovato lo scorso agosto nelle acque del mare di Vasto. Gli inquirenti hanno subito ipotizzato che il caso sia legato a un possibile suicidio. A tal versione, però, non credono assolutamente i familiari. Lo zio, infatti, si è detto convinto che la morte di Jois sia opera di un assassino.

Il padre, invece, ha ipotizzato che la scomparsa del figlio sia opera di una setta. Ad avvalorare tale idea vi sarebbe la presenza di una lettera Z impressa sul collo del diciannovenne. Nella diretta non mancano, infine, segnalazioni, appelli e richieste di aiuto da parte di persone in difficoltà.