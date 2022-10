Bake Off Italia 7 ottobre diretta:

Condividi su

Questa sera, venerdì 7 ottobre, va in onda su Real Time alle 21.20 la nuova puntata di Bake Off Italia. Conduce Benedetta Parodi affiancata dai tre giudici Tommaso Foglia, Ernst Knam e Damiano Carrara con la partecipazione di Clelia D’Onofrio. I concorrenti si preparano ad affrontare nuove prove tra creatività, tecnica e sorpresa.

Bake Off Italia 7 ottobre – la prova creatività

I concorrenti che prenderanno parte alla gara sotto il tendone di Bake Off Italia nella puntata del 7 ottobre sono: Ginevra, Riccardo, Paola, Stefano e Gianbattista. E poi ancora Mukesh, Leonardo, Margherita, Chiara, Alessio e Davide. Nella scorsa puntata Alessio ha conquistato il Grembiule Blu.

Benedetta Parodi annuncia che il tema di tutta la puntata sarà la dolcezza. Nella Prova Creatività i concorrenti dovranno infatti rielaborare una torta molto famosa che arriva dagli Stati Uniti, la Upside Down Cake con il croccante. Dovranno usare appunto tanta creatività per la decorazione.

Al termine della prova arriva il momento dell’assaggio. I tre giudici danno un giudizio positivo non per tutti i pasticceri. Alcune torte sono infatti poco croccanti, mentre per altre i concorrenti hanno usato come ingrediente lo yogurt che non ha inciso positivamente sul risultato finale.

La prova tecnica

La puntata del 7 ottobre di Bake Off Italia prosegue con la Prova Tecnica dedicata alla torta Meringata. Nella ricetta classica il dolce contiene tre tipi di meringhe: italiana, francese e svizzera. Nella decorazione finale la meringa deve avere rigorosamente il ciuffo all’insù. I concorrenti devono prestare molta attenzione ai tempi di cottura ed hanno a disposizione 150 minuti.