Tale e Quale Show diretta 7 ottobre: tutte le imitazioni della seconda puntata

Condividi su

Venerdì 7 ottobre va in onda su Rai 1 la seconda puntata di Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti .

Compongono il cast Elena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Samira Lui, Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Valentina Persia; Andrea Dianetti, Claudio Lauretta, Gilles Rocca e Antonino.

Accanto a loro anche Francesco Paolantoni con il personal coach d’eccezione, Gabriele Cirilli.

Le esibizioni sono valutate da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e un quarto giudice a sorpresa. Per la seconda puntata è Serena Bortone, imitata da Barbara Foria.

La scorsa settimana ha vinto Antonino imitando Marco Masini.

Tale e Quale Show 7 ottobre, diretta della seconda puntata

Nella diretta del 7 ottobre Carlo Conti, dopo il riassunto della puntata precedente, saluta la giuria in particolare il quarto giudice. E’ Serena Bortone interpretata da Barbara Foria.

La prima protagonista è Valentina Persia che questa settimana deve imitare Giusy Ferreri con il brano Jambo. Molto simile nella voce e nel look, è riuscita ad imitare il suo timbro molto particolare. Complimenti da parte di Loretta Goggi e Giorgio Panariello. Per Cristiano Malgioglio è stata molto sexy anche se nelle imitazioni deve ancora migliorare.

Alessandra Mussolini invece interpreta Loredana Bertè con la canzone Figlia Di. Seppur abbia messo tanta grinta questo personaggio non era forse propriamente nelle sue corde. Si è percepita un po’ di fatica nel replicare la voce lievemente afona della Bertè. Lontana anche nel look. Loretta Goggi ha gradito la performance. Stesso parere per Giorgio Panariello.

Dopo Renzo Arbore, Claudio Lauretta rende omaggio a Pino Daniele con Quanno Chiove.