Una scatola al giorno, martedì 11 ottobre parte il game show di Rai 2 condotto da Paolo Conticini

Martedì 11 ottobre, dalle ore 19:50 su Rai 2, parte il nuovo game show intitolato Una scatola al giorno. Il programma, tra le novità presenti nel palinsesto della rete, è visibile in streaming dal sito di Rai Play.

Una scatola al giorno, il game in onda tutti i giorni prima del telegiornale

Una scatola al giorno è in programmazione su Rai 2 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. L’esordio, come detto, è previsto per martedì 11 in quanto il giorno prima è dato spazio alla partita di calcio femminile tra Italia e Brasile.

Il conduttore del game show è Paolo Conticini, vincitore dell’ultima edizione de Il Cantante Mascherato. Per Conticini non si tratta di un esordio nel genere televisivo: sul canale Nove, infatti, ha già guidato due edizioni di Cash or Trash – Chi offre di più?.

Una scatola al giorno è prodotto dalla società Stand by me. Gli autori sono Pietro Galeotti, Claudio Moretti, Guido Tognetti, Matteo Tibeira e Sara Lorenzini. Le produttrici esecutive sono Paola Maggioli e Claudia Santilio, mentre la scenografia è curata da Gennaro Amendola. Alla regia c’è Andrea Apuzzo.

Il format: il conduttore diventa concorrente

La protagonista dello show, come suggerisce il titolo del format, è una grande scatola. Questa, oltre ad essere parlante, è colorata, animata e presenta delle scritte e delle immagini, che vengono proiettate sulla superficie. La particolarità è che Paolo Conticini, oltre a essere il conduttore, è in ogni puntata uno dei concorrenti. Con lui è presente un ospite vip, ovviamente diverso per ogni appuntamento. I due hanno il compito di indovinare l’oggetto (o la persona) contenuta nella scatola.

Nella prima puntata di Una scatola al giorno la concorrente/ospite è Alba Parietti, seguita il 12 ottobre dall’attrice Eleonora Giorgi. Nell’episodio del giovedì, Conticini è accompagnato da Carmen Russo. Chiude la settimana la partecipazione di Massimiliano Rosolino.

Una scatola al giorno, nel cast fisso Francesca Manzini e Marco Mazzocca

Nel cast fisso dello show, oltre a Conticini, ci sono i comici Francesca Manzini e Marco Mazzocca, che formano il comitato scientifico. Il loro compito è quello di fornire ai concorrenti una serie di indizi utili per indovinare il contenuto della scatola. A tal proposito, oltre a musiche, videomessaggi e contributi musicali e cinematografici, Manzini e Mazzocchi possono accogliere in studio delle persone o degli oggetti.

Per ottenere tali indizi, però, in Una scatola al giorno Conticini e il vip devono superare delle prove. I concorrenti possono consultarsi e provare a dare la soluzione in ogni momento. Per ogni errore commesso devono sottoporsi a una penitenza, scelta per loro dalla scatola.