Ballando con le Stelle diretta 15 ottobre: Massimiliano Gallo ballerino per una notte

Sabato 15 ottobre, a partire dalle 20:35 su Rai 1, va in onda la seconda puntata della 17° edizione di Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli.

Il cast è composto da:

Iva Zanicchi con Samuel Peron

con Samuel Peron Paola Barale con Roly Maden

con Roly Maden Luisella Costamagna con Pasquale La Rocca

con Pasquale La Rocca Ema Stokholma con Angelo Madonia

con Angelo Madonia Giampiero Mughini con Veera Kinnunen

con Veera Kinnunen Dario Cassini con Lucrezia Lando

con Lucrezia Lando Rosanna Banfi con Simone Casula

con Simone Casula Alex Di Giorgio con Moreno Porcu

con Moreno Porcu Enrico Montesano con Alessandra Tripoli

con Alessandra Tripoli Alessandro Egger con Tove Villfor

con Tove Villfor Lorenzo Biagiarelli con Anastasia Kuzmina

con Anastasia Kuzmina Marta Flavi con Simone Arena

con Simone Arena Gabriel Garko con Giada Lini

A giudicare le esibizioni Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni.

La scorsa settimana sono andati allo spareggio Iva Zanicchi e Dario Cassini ma nessuno è stato eliminato. La Zanicchi ha 10 punti di Bonus mentre Cassini altrettanti punti di Malus.

Ballerino per una notte l’attore Massimiliano Gallo.

Ballando con le Stelle 15 ottobre, diretta della seconda puntata

Nella diretta del 15 ottobre Milly Carlucci dopo aver riepilogato quanto accaduto la scorsa settimana, salutato i giudici, dà il via alla gara. La prima a scendere in pista è Marta Flavi con Simone Arena con il loro Boogie.

La protagonista sembrava rallentare in alcuni punti a causa di qualche lieve malessere fisico. Carolyn Smith si aspettava una coreografia più creativa. Le votazioni sono Zazzaroni 5, Canino 5, Smith 2, Lucarelli 4, Mariotto 0 per un totale di 16 punti.

Segue Paola Barale con Roly Maden che propongono la Bachata sulle note di Da Ya Think I’m Sexy?. I giudici condividono l’opinione che si sta “”sbloccando rispetto alla puntata d’esordio ma deve lasciarsi andare ancora di più perché è una donna sensuale e con tanta potenzialità. I voti della giuria sono Zazzaroni 7, Canino 6, Smith 5, Lucarelli 5 , Mariotto 8. Conquistano 31 punti.

E’ il turno ora di Dario Cassini con Lucrezia Lando. Anche loro portano in scena il Boogie. Secondo Carolyn Smith ci sono stati alcuni errori e Cassini è risultato “un po’ pesante”. Si aspettava qualcosa in più nel ballo. Dello stesso parere anche gli altri giudici, in particolare Selvaggia Lucarelli. I voti sono Zazzaroni 5, Canino 4, Smith 3, Lucarelli 3, Mariotto 3. Totalizzano 18 punti ma togliendo i 10 punti di Malus si scende a 8 punti.

Carolyn Smith annuncia che il prossimo a scendere in pista è Giampiero Mughini con Veera Kinnunen nel loro Valzer sulla base di Viva l’Italia. Standing ovation da parte del pubblico.