Sapiens-Un solo pianeta, da sabato 15 ottobre Mario Tozzi torna su Rai 3: anticipazioni e argomenti

Sabato 15 ottobre, dalle ore 21:45 su Rai 3, va in onda la prima puntata della quinta stagione di Sapiens-Un solo pianeta. Il programma di divulgazione scientifica è condotto da Mario Tozzi, autore e saggista, nonché membro del consiglio scientifico del WWF.

Sapiens-Un solo pianeta, con l’episodio al via il 15 ottobre, arriva come già detto alla quinta stagione. Il format, infatti, ha fatto il suo esordio sul terzo canale della TV di Stato nel 2019. La trasmissione è prodotta da Rai Cultura ed è formata da cinque puntate inedite. In esse è proposto un ampio focus sui risvolti negativi che le attività dell’uomo hanno provocato sulla Terra.

Tra queste hanno un ruolo di assoluto protagonista i cambiamenti climatici. Il fenomeno, oramai al centro di tutte le discussioni scientifiche mondiali, crea problemi sempre più gravi ed evidenti nel globo. Nonostante ciò, però, molti si ostinano ancora a negarlo. Inoltre, nella quinta stagione di Sapiens-Un solo pianeta si analizzano gli errori del passato, con un occhio sempre attento anche ai possibili scenari futuri.

Sapiens-Un solo pianeta, le anticipazioni delle prime due puntate

Nella puntata del 15 ottobre di Sapiens-Un solo pianeta è proposto un focus sul riscaldamento globale. Mario Tozzi, in particolare, cerca di confutare con metodo scientifico le varie teorie negazioniste del fenomeno. Per farlo ci si concentra specie sul Mausoleo di Teodorico. Il famoso monumento sta pian piano sprofondando insieme al resto dei territori del Ravennate.

Nel secondo episodio dello show, Mario Tozzi analizza il passato per cercare di trovare delle risposte valevoli per il presente e per il futuro. Il conduttore, infatti, indaga in maniera approfondita la storia di Selinunte, importante colonia greca posta in Sicilia e che ha prosperato per quasi due secoli. Improvvisamente, però, tale civiltà ha avuto un forte declino fino alla sua sparizione. Il divulgatore scientifico tenta di comprendere le ragioni per le quali gloriose civiltà del passato sono scomparse. Anche a noi toccherà lo stesso destino?

L’ultimo episodio ripercorre la genesi della Sardegna

La terza puntata della quinta stagione di Sapiens-Un solo pianeta, invece, porta il pubblico alla scoperta dell’Antartide. Per approfondire tale zona, Tozzi mostra la famigerata Laura Bassi, modernissima rompighiaccio italiana. Ad oggi, l’Antartide è priva di animali e vegetazione ma 100 milioni di anni fa era ricca di foreste popolate dai Dinosauri.

Il viaggio della quinta stagione di Sapiens-Un solo pianeta passa, nel quarto appuntamento, per la Miniera della Defensola di Vieste, la più antica presente in Europa. Da qui, il saggista italiano ricostruisce la storia della rivoluzione umana, che in 200 mila anni ha completamente cambiato il volto del nostro Pianeta.

Nell’ultimo episodio, infatti, Tozzi si reca in Barbagia, tra i territori più incontaminati della Sardegna. Qui il conduttore cerca le prove geologiche in grado di testimoniare le antiche origini dell’Isola, regione più antica in Italia.