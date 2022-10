Tu Si Que Vales 15 ottobre, diretta: omaggio ad Aurelia Canestrelli, Isabella Sophie, Phuoc and Duong e tutte le altre esibizioni

Condividi su

Sabato 15 ottobre, dalle ore 21:20 su Canale 5, è prevista la messa in onda di una nuova puntata di Tu Si Que Vales. A condurre lo show ci sono Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Con loro la ballerina Giulia Stabile. Le performance sono votate dei giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti. Nel cast presenzia Sabrina Ferilli, a capo della giuria popolare. L’attrice, come di consueto, deve fare i conti con gli scherzi e le incursioni di Giovannino. L’appuntamento è visibile, in diretta streaming, dal sito di Mediaset Play.

Tu Si Que Vales 15 ottobre, scherzo a Sabrina Ferilli

Inizia la puntata di Tu Si Que Vales del 15 ottobre. I conduttori salutano il pubblico e presentano il resto del cast della trasmissione. I primi a esibirsi sono i gemelli Phuoc and Duong, provenienti dal Vietnam. Hanno realizzato una performance di acrobazie travestiti da un drago. Molto bravi, che ottengono i primi 4 sì della serata.

Il prossimo concorrente è l’illusionista Davide Spada. Per la sua prova necessita dell’aiuto di Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Gerry Scotti. Ferilli deve scegliere una carta, successivamente si “connette” con la mente dei colleghi giudici e suggerisce loro di schiacciare i sacchetti dove non presenzia un chiodo. Scotti finge di essersi infortunato per colpa dell’attrice, ma in realtà è tutto uno scherzo. Alla fine, l’illusionista fa sapere che la carta scelta dalla giudice popolare si trovava sotto la base del chiodo. Anche per lui 4 sì.

La terza performance è a cura dei Menmania, ballerini travestiti da pompieri che realizzano uno spogliarello: altri 4 voti favorevoli. Si prosegue con Vincenzo Lancia, 62 enne carabiniere in pensione che racconta delle barzellette e canta Rose rosse per te di Massimo Ranieri. Maria e Rudy gli riducono il tempo e Scotti lo arruola nella sua Scuderia. Riceve due no dalla giuria, ma il pubblico gli assegna il 92% dei consensi.

Omaggio ad Aurelia Canestrelli

Tu Si Que Vales del 15 ottobre prosegue con una esibizione fatta fuori dallo studio. I protagonisti sono Bello e Annaliese Nock, padre e figlia che realizzano delle acrobazie dalla cima di due pali alti 22 metri. Entrambi sono senza sicure. Una performance di altissimo livello, che ottiene 4 sì e il 97% dei giudizi favorevoli del pubblico. Bello e Annaliese svelano di essere figlio e nipote di Aurelia Canestrelli, leggenda del circo internazionale. I concorrenti svelano che alla donna rimangono pochi giorni di vita: la trasmissione è però registrata e, infatti, Canestrelli ha perso la vita poco più di una settimana fa.

Tu Si Que Vales del 15 ottobre va avanti con un momento destinato all’horror. Per l’occasione, Ferilli è fatta sedere al fianco degli altri giudici. Dall’ambientazione del numero, la concorrente parrebbe essere Nebula, vecchia conoscenza del programma. Teo, Rudy e Maria sono invitati a pescare una mela da un sacchetto. Alla giudice popolare, invece, vengono date due mele: una di questa è colma di vermi.

Si continua con i tedeschi Duo in Motion, ballerini/ginnasti molto bravi che formano una coppia nella vita da tre anni. Danzano sulle note di Completamente di Tommaso Paradiso. Valgono per tutti e quattro. Il concorrente vorrebbe fare dei passi di danza con De Filippi, ma la conduttrice convince Teo Mammucari a cimentarsi nella disciplina. Il volto de Le Iene, dopo qualche timore, viene fatto volteggiare per diverso tempo. Momento esilarante.

Tu Si Que Vales 15 ottobre, arriva Giovannino

A Tu Si Que Vales del 15 ottobre arrivano Giovannino e i suoi immancabili botti. Successivamente fanno il loro ingresso Anca e Lucca, due mentalisti. Rudy, Gerry e Maria raggiungono il centro del palco e Anca si “collega con le loro menti”. I giudici scelgono un oggetto da un tavolo e la concorrente, bendata a girata di spalle, indovina ciò che ognuno di loro ha tra le mani. Ottengono l’en plein di giudizi positivi.

È il momento degli ospiti della serata: sono i nuotatori artistici Giorgio Minisini e Arianna Sacripante. Per loro standing ovation dal pubblico, conduttori e giurati. Raccontano la loro esperienza nello sport e nel progetto di inclusione in cui sono coinvolti. Maria De Filippi invita Arianna e il suo gruppo a ballare ad Amici.

A Tu Si Que Vales del 15 ottobre continuano le performance: tocca, ora, a Kevin Taylor, che rompe con le mani 160 lastre infuocate di calcestruzzo. Riceve quattro sì. Poi tocca di nuovo a Giovannino: vorrebbe lo “straccetto“, ovvero la pashmina di Sabrina Ferilli. La sua è solo una breve apparizione ed è seguita da Giona, artista statunitense che fa il giocoliere mentre balla il tip tap. Riceve quattro, meritatissimi sì.

Proseguono le performance

Tu Si Que Vales del 15 ottobre va avanti con il cantante Diva, che esegue un inedito da lui stesso definito “fastidioso e nauseante“. Si augura di ottenere il 100% dei no, ma non riesce: l’11% dei giudici popolari gli dicono il sì. Zerbi lo attacca e definisce la sua esibizione “inutile“. Ottiene il sì solo da Teo.

Si cambia musica con Michael Tedoldi, che realizza delle acrobazie con la sua BMX. Per lui voto favorevole di tutti i giurati. Arriva, poi, la dodicenne Isabella Sophie, che canta e suona con l’ukulele Il mio canto libero di Lucio Battisti. Ottiene tanti complimenti e quattro sì. Torna la prova horror, che promette a Sabrina Ferilli che tornerà nei prossimi appuntamenti.

I conduttori, a Tu Si Que Vales del 15 ottobre, accolgono Giovanni Lepori, ballerino che ha già presenziato nelle scorse settimane: in quell’occasione aveva auspicato l’80% dei sì del pubblico, senza però riuscirci per poco. Ci riprova quest’oggi, esibendosi insieme a Belen e Giulia. Gerry Scotti lo accoglie nella Scuderia e ottiene l’83% delle preferenze.

Tu Si Que Vales 15 ottobre, le ultime esibizioni: standing ovation per Tony King

Tu Si Que Vales del 15 ottobre si avvia, oramai, verso quelle che sono le ultime esibizioni. Giuseppe Piccininno realizza un numero da prestigiatore utilizzano delle sfere. Vale per tutti e quattro i giurati. Enrico Mele, invece, parla della sua scuola di seduzione. Chiama due volontari dal pubblico e mostra qualche tecnica. Rudy e Mammucari manifestano perplessità, ma il concorrente è difeso da Sabrina Ferilli. Grandi discussioni in studio sull’utilità della professione di Mele: Zerbi lo definisce un “cialtrone”, ma il protagonista rigetta le accuse. L’esibizione, però, non è mai realmente iniziata. Scotti è l’unico a votare sì in giuria. Per gli altri è un no, così come per l’87% del pubblico.

Entra in studio Seo Namjae, ex ingegnere ma ora artista di strada che si esibisce utilizzando un palo sorretto da Rudy, Teo, Castrogiovanni e Sakara. Sì da tutti. Successivamente fa il suo ingresso Tony King, un ragazzo trans che prima si chiamava Naomi. Canta un inedito in cui racconta la sua storia. Nel palco campeggia la scritta L’Amore è amore. Un inno contro la discriminazione, che riceve la standing ovation. Commozione in studio, ottiene un sì unanime.

A Tu Si Que Vales del 15 ottobre torna Giovannino, secondo cui nello studio tutto gli appartiene. Balla ed è rincorso dalla giudice popolare. Successivamente, è il turno di Giuliano, Matteo e Giuliano: i tre si sfidano e vince chi riesce a colpire il centro di un bersaglio con un pallone da calcio. Ottengono tre sì e un no, che viene espresso da Teo. Quest’ultimo, inoltre, si cimenta nel gioco con Zerbi. L’ultima prova è quella dei Revolution Gauchos, ballerini e percussionisti argentini. Valgono per tutti e quattro i giurati. Termina qui la puntata.