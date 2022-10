Tu Si Que Vales 15 ottobre, diretta: tutte le esibizioni

Condividi su

Sabato 15 ottobre, dalle ore 21:20 su Canale 5, è prevista la messa in onda di una nuova puntata di Tu Si Que Vales. A condurre lo show ci sono Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Con loro la ballerina Giulia Stabile. Le performance sono votate dei giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti. Nel cast presenzia Sabrina Ferilli, a capo della giuria popolare. L’attrice, come di consueto, deve fare i conti con gli scherzi e le incursioni di Giovannino. L’appuntamento è visibile, in diretta streaming, dal sito di Mediaset Play.

Tu Si Que Vales 15 ottobre, scherzo a Sabrina Ferilli

Inizia la puntata di Tu Si Que Vales del 15 ottobre. I conduttori salutano il pubblico e presentano il resto del cast della trasmissione. I primi a esibirsi sono i gemelli Phuoc and Duong, provenienti dal Vietnam che hanno realizzato una performance di acrobazie travestiti da un drago. Una esibizione molto bella, che ottiene i primi 4 sì della serata.

Il prossimo concorrente è l’illusionista Davide Spada. Per la sua prova necessita dell’aiuto di Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Gerry Scotti. Ferilli deve prima scegliere una carta, poi deve suggerire ai colleghi giudici dove è posizionato un chiodo. Scotti finge di essersi infortunato per colpa dell’attrice, ma in realtà è tutto uno scherzo. Alla fine, l’illusionista fa sapere che la carta scelta dalla giudice popolare si trovava sotto la base del chiodo. Anche per lui 4 sì.

La terza performance è dei Menmania, ballerini che travestiti da pompieri hanno dato vita a uno spogliarello. Altri 4 sì.