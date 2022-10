Drag Race Italia, Patty Pravo primo giudice della nuova stagione dello show in arrivo su Discovery+

Condividi su

Torna Drag Race Italia dopo il successo di audience di pubblico riscosso nella prima stagione dal programma prodotto da Ballandi per Warner Bros Discovery. Ai blocchi di partenza, la nuova edizione dello show con le drag queen, regine del travestimento, sfidarsi in una gara che trae ispirazione dal format statunitense RuPaul’s Drag Race, un fenomeno d’oltreoceano ideato da World of Wonder, che negli Usa è arrivato alla sua quattordicesima edizione – 26 Emmy Awards -. Drag Race Italia sarà disponibile dal 20 ottobre in esclusiva per l’Italia solo su Discovery+.

Drag Race Italia: il format “innovativo”

In partenza dal 20 ottobre 2022 su Discovery+ la seconda edizione di Drag Race Italia. Il format si compone di otto puntate ciascuna della durata di 60 minuti. Al centro del programma la gara in cui si sfidano nell’arte del travestimento dieci drag queen. A giudicare le performance delle concorrenti ritroveremo per il secondo anno consecutivo Tommaso Zorzi, Priscilla e Chiara Francini, i tre giudici dello show.

Nel solco del format originale, i protagonisti si mettono alla prova in diverse sfide per sfoggiare agli occhi dei giurati le loro doti canore, d’intrattenimento ed estetiche. Nel corso della puntata settimanale le drag provette dovranno cimentarsi in varie performance. Sono previsti due step da superare: la Mini Challenge, una prova per misurare le capacità d’improvvisazione dei concorrenti e la Maxi Challenge, per valutare l’inventiva creativa nello stile drag.

Le gara trasformista tra drag queen

Ogni aspirante vincitore dovrà attenersi a un tema di puntata e interpretarlo in una esibizione personale sul Main Stage. Una sfilata con abiti esuberanti, trucco e “parrucco” con colori e tinte sgargianti scelti in autonomia per persuadere i giurati a far cadere la scelta su di sé. Al termine delle esibizioni si deciderà sulle due drag peggiori di puntata che si sfideranno per conservare il posto nel programma. La prova “Lip sync for your life” è una gara canora in cui dovranno “scimmiottare” con il labiale il playback di un noto brano musicale.

In chiusura dello show viene decretata l’eliminazione di un concorrente. Sul finire degli otto appuntamenti e del percorso di Drag Race Italia verrà selezionata tra le ultime reginette drag rimaste in gara la prescelta all’incoronazione per il titolo di Italia’s Next Drag Superstar. La vincitrice si aggiudicherà, inoltre, ambiti premi: ambassador MAC Cosmetics per un anno, main sponsor del programma e firmerà la propria collezione di prodotti in edizione limitata.

I giudici dello show di Discovery+

Le performance della drag queen in gara vengono valutate da più giudici: quelli fissi sono Priscilla, drag queen italiana famosa soprattutto in Grecia. Ha vinto il concorso Miss Drag Queen Italia nel 2007 in rappresentanza della Campania. Chiara Francini attrice di cinema – Maschi contro femmine – e teatro, nonché conduttrice televisiva italiana. Insieme a Tommaso Zorzi, influencer e conduttore televisivo italiano. Ha acquisito notorietà grazie alla vittoria della quinta edizione del Grande Fratello Vip. E alla partecipazione a diversi programmi tv, tra gli altri Pechino Express.

A Drag Race Italia presenzieranno di puntata in puntata una carrellata di ospiti nel ruolo di giudici “temporanei”. Nella prima puntata del programma targato Discovery+ ci sarà in veste di ospite d’onore una delle interpreti più eclettiche della scena musicale italiana, Patty Pravo. Personaggio simbolo che incarna il mondo delle drag queen con la sua arte scenica trasformista.

After the Race con Zorzi

Al termine di ogni puntata di Drag Race Italia quest’anno verrà proposta una novità. Debutta il talk inedito After the Race, disponibile esclusivamente su Discovery+, in onda dopo 24 ore dalla fine dell’appuntamento settimanale del programma di matrice statunitense. Alla conduzione del talk show il pubblico ritroverà Tommaso Zorzi che accoglierà da buon padrone di casa la concorrente appena esclusa dalla gara. Ripercorreranno insieme i flash più emozionanti e difficili dell’esperienza nel ruolo di drag queen nel format tv.

Il cast di Drage Race Italia

Sono 10 le nuove concorrenti che concorreranno a Drag Race Italia 2022 per aggiudicarsi il titolo di Italia’s Next Drag Superstar. Nella seconda edizione al via su Discovery+ i protagonisti in lizza sono: Aura Eternal, 24 anni di Palermo, Gioffré, 25 anni proveniente da New York ma originaria della Calabria. La Diamond, 34 anni di Riesi in provincia di Caltanissetta, La Petite Noire, 32 anni di Palermo, Narciso 29 anni di Frosinone. Nehellenia, 31 anni romana, Obama, 33 anni di origini senegalesi e romana di adozione. Panthera Virus, 29 anni di Frosinone ma vive in Toscana, Skandalove, 33 anni di Corato in provincia di Bari e Tanissa Yoncè, 28 anni di Catania.

Drag Race Italia è un format di proprietà di World of Wonder distribuito da Passion Distribution, prodotto da Ballandi. La regia è di Marco Manes. Autori del format sono Giovanni Giuliani, Jacopo Magri, Francesco Megalizzi. Showrunner è Dimitri Cocciuti. Produttori esecutivi, Fenton Bailey, Randy Barbato, Tom Campbell e RuPaul Charles. Le scene sono curate da Francesco Mari. Produttore esecutivo, Claudio Tarquini per Ballandi.