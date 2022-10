Costanzo Show 21 ottobre, ospiti e anticipazioni: Paolo Bonolis e Stefano De Martino in studio

Condividi su

Venerdì 21 ottobre, in seconda serata su Canale 5, è prevista la messa in onda della terza puntata del Maurizio Costanzo Show. Lo storico programma del Biscione, in programmazione da oltre 40 anni, è condotto dal giornalista Maurizio Costanzo. L’appuntamento è fruibile in streaming da Mediaset Play.

Costanzo Show 21 ottobre, Paolo Bonolis presenta il nuovo libro

Tra i protagonisti del Maurizio Costanzo Show del 21 ottobre c’è Paolo Bonolis. Il conduttore, durante il suo intervento, presenta al pubblico il suo ultimo lavoro letterario dal titolo Notte fonda. Il romanzo non è la prima opera scritta da Bonolis, che nel 2019 ha rilasciato Perché parlavo da solo. Titolo, quest’ultimo, che è risultato essere un grande successo. Con il conduttore, inoltre, è possibile che si parli degli impegni televisivi che presto lo attendono. Su tutti Avanti un altro!, la cui nuova stagione (ricca di novità) torna a occupare la fascia del preserale della rete ammiraglia dal prossimo 9 gennaio 2023.

Al Costanzo Show del 21 ottobre partecipa un altro importante conduttore come Stefano De Martino. L’ex ballerino, seppur volto della Rai (dove conduce, tra gli altri, Stasera tutto è possibile), è solito partecipare alle trasmissioni Mediaset. Qui, per esempio, ricopre da anni il ruolo di giudice nel serale di Amici di Maria De Filippi.

Costanzo Show 21 ottobre, Stefania Sandrelli con sua figlia Amanda

Tra gli altri ospiti attesi al Maurizio Costanzo Show di venerdì 21 ottobre figura Stefania Sandrelli. L’attrice ricorda la sua lunga e prestigiosa carriera, costellata da numerosi premi, l’ultimo dei quali il recente Leone d’Oro ottenuto al Festival di Venezia. Con Sandrelli è presente la figlia Amanda, che lavora anche lei come attrice.

Nella terza puntata stagionale della trasmissione, poi, è rappresentato anche il mondo della musica. Sul palco, infatti, sale Marcella Bella. La cantante, in carriera, ha composto successi come Montagne verdi, Nell’aria e Nessuno mai. Oltre a lei ci sono Pamela Camassa e il conduttore Filippo Bisciglia. I due, oltre a essere personaggi del mondo dello spettacolo, sono marito e moglie.

Torna Rudy Zerbi, volto di molte produzioni di Canale 5

Ma i partecipanti al Costanzo Show del 21 ottobre non terminano qui. Sul prestigioso palcoscenico del Teatro Parioli è presente Rudy Zerbi. Il discografico è da anni volto delle trasmissioni di Maria De Filippi, su tutte Amici e Tu Si Que Vales. Figura, inoltre, Giuseppe Cruciani, che dallo scorso anno compone la famigerata tabella con i buoni e i cattivi della settimana. Il conduttore Maurizio Costanzo accoglie anche la comica e attrice teatrale Gabriella Germani, oltre al teleimbonitore Roberto Da Crema. Infine, presenziano i valletti dello trasmissione Nicolò Di Tullio e Sara Croce.