Bake Off Italia 21 ottobre diretta: le nuove sfide tra i concorrenti del cooking show di Real Time

Questa sera, venerdì 21 ottobre, va in onda su Real Time alle 21.20 la nuova puntata di Bake Off Italia. Conduce Benedetta Parodi affiancata dai tre giudici Tommaso Foglia, Ernst Knam e Damiano Carrara con la partecipazione di Clelia D’Onofrio. I concorrenti anche in questa nuova puntata di sfideranno nella Prova Creatività, Tecnica e a Sorpresa.

Bake Off 21 ottobre diretta – la prova creatività

I concorrenti che prenderanno parte alla gara sotto il tendone di Bake Off Italia nella puntata del 21 ottobre sono: Ginevra, Riccardo, Paola e Stefano. E poi ancora Mukesh, Leonardo, Margherita, Chiara, Alessio e Davide. Nella scorsa puntata Leonardo ha vinto il Grembiule Blu, mentre Gianbattista è stato eliminato.

Benedetta Parodi annuncia che la nuova puntata di Bake Off è totalmente dedicata alla frutta. In questa nuova sfida i concorrenti prepareranno i loro dolci nel Monastero del Monte Carmelo. Nella Prova Creativa dovranno fare tre dessert, uno con le prugne, uno con il vermentino e una loro visitazione dei biscotti al limone della Commemorazione. Ad assaggiare non saranno solo i giudici ma anche i frati. La novità in questa nuova sfida è che i concorrenti lavoreranno in coppia.

E’ Leonardo, vincitore del Grembiule Blu nella scorsa puntata, a scegliere le coppie. Al termine dei 120 minuti a disposizione arriva il momento dell’assaggio. I tre giudici danno un giudizio positivo solo alcuni dei pasticceri. Alcuni dolci non sono cotti bene, mentre altri risultano perfetti per il palato dei giudici e di Padre Lorenzo.

La prova tecnica

La puntata del 21 ottobre di Bake Off Italia prosegue con la Prova Tecnica. I concorrenti ritornano sotto il tendone per preparare una crostata che abbia una decorazione geometrica alla frutta, con kiwi e mango. Hanno in tutto 120 minuti di tempo che dovranno dividere tra la preparazione della frolla, primo step, e il taglio della frutta, secondo step. I pasticceri devono formare un pattern, tagliando in maniera perfetta la frutta.

Terminato il tempo a disposizione, i tre giudici assaggiano al buio le crostate. Dopo averle assaggiate tutte e dieci, Knam, Damiano e Tommaso stilano la classifica. Conquista il primo posto Stefano, seconda classificata Margherita, mentre al terzo posto si classifica Alessio.

Bake Off 21 ottobre – la prova a sorpresa

La Prova a Sorpresa nella puntata del 21 ottobre di Bake Off Italia consiste nel replicare della frutta in marzapane, rappresentando la natura morta. Farina di mandorle, zucchero e albume, sono questi gli ingredienti base per preparare la frutta. I pasticceri dovranno inoltre decidere come aromatizzare il marzapane.