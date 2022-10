Tale e Quale Show diretta 21 ottobre: le imitazioni della quarta puntata

Condividi su

Venerdì 21 ottobre va in onda su Rai 1 la quarta puntata di Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti.

Il cast è composto da Elena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Samira Lui, Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Valentina Persia; Andrea Dianetti, Claudio Lauretta, Gilles Rocca, Antonino, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

Compito affidato alla giuria formata da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e un quarto giudice a sorpresa a valutare. Per la quarta puntata è Giampiero Mughini, imitato da Tullio Solenghi.

La scorsa settimana hanno vinto ad ex aequo Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli con Stanlio & Ollio e Valentina Persia con Clementino.

Tale e Quale Show 21 ottobre, diretta della quarta puntata

Nella diretta del 21 ottobre di Tale e Quale Show dopo i saluti di rito ai giudici, compreso il quarto giudice Giampiero Mughini, imitato da Tullio Solenghi, Carlo Conti riassume quanto accaduto la scorsa settimana.

La prima ad esibirsi è Samira Lui, che deve imitare Jennifer Lopez con Let’s Get Loud. Somigliante nel trucco e nella grinta, meno nella voce. Presenti infatti alcune imprecisioni e qualche stonatura. Performance acclamata con la standing ovation dal pubblico in studio. Complimenti da parte di Loretta Goggi, Panariello e Mughini. Esibizione bocciata da Malgioglio che riconosce solo la femminilità e la sensualità di Samira Lui.

Segue Claudio Lauretta che interpreta Renato Zero in Amico. Impressionante nella gestualità, nei passi e nel tipico timbro dell’originale. Si avvicina anche nel trucco. Altra standing ovation, tutti i presenti in piedi. Complimenti da Loretta Goggi, che ha apprezzato la sua preparazione del personaggio. Congratulazioni anche da Giorgio Panariello, anche se ha notato che in alcuni punti abbia voluto “strafare”. Per Maglioglio esibizione deludente.

Terzo protagonista è Antonino che sarà Rob Stewart con Da Ya Think I’m Sexy?. Oggettivamente diversi nella fisicità e anche il trucco ne ha un po’ risentito. Parere condiviso da tutti i giudici. Non è infatti propriamente somigliante all’originale. Nel complesso dell’esibizione è mancato quel pizzico di grinta in più che avrebbe fatto la differenza. Solo commenti positivi per quanto concerne l’aspetto vocale.

E’ il turno di Valentina Persia che omaggia Gabriella Ferri con Sempre. Ricordo commovente e struggente. La Persia è riuscita a replicare la sua voce profonda, un po’ sofferente, ed è molto somigliante nel look. Un omaggio che sentiva nel cuore e che è riuscito ad arrivare anche ai telespettatori. Tutti i presenti in studio si alzano in piedi per applaudirla. Loretta Goggi e Panariello sono molti emozionati. Parere positivo anche da Cristiano Malgioglio.

Tale e Quale Show, le atre esibizioni

Quinta protagonista è Valeria Marini che deve imitare Shakira con Waka Waka. Senza tener conto delle oggettive differenze per quanto concerne la fisicità, alla Marini manca un po’ di grinta nel balletto. Per Cristiano Malgioglio “più che Shakira è stata una sciagura, esibizione sconcertante, ha stonato dall’inizio alla fine”. Anche gli altri giudici hanno notato delle problematiche nell’intonazione.