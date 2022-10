Il Collegio 25 ottobre, diretta della terza puntata: in arrivo una nuova professoressa di Storia e Geografia

Condividi su

Martedì 25 ottobre, dalle ore 21:20 su Rai 2, è prevista la messa in onda della terza puntata stagionale de Il Collegio. Nell’appuntamento, i collegiali devono fare i conti con un nuovo sconvolgimento: l’arrivo di una nuova professoressa di Storia e Geografia. Nel frattempo, proseguono le tensioni tra le due classi, in conflitto tra loro per contendersi il premio del miglior rendimento. Infine, la dura disciplina della struttura inizia a pesare sul morale degli adolescenti. Il racconto delle gesta dei protagonisti è a cura del narratore Nino Frassica.

Il Collegio 25 ottobre, inizia la puntata

Inizia Il Collegio del 25 ottobre. Dopo la consueta anteprima, i collegiali affrontano la terza settimana del programma. Mattia Camorani, dopo le vicissitudini della scorsa puntata, ha scritto una lettera di scuse a compagni e professori e per questo è riammesso nel collegio.