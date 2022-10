Stasera in tv mercoledì 26 ottobre 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv mercoledì 26 ottobre 2022. Su Raitre, l’attualità con Chi l’ha visto, programma condotto da Federica Sciarelli. Su Rete 4, l’attualità con Controcorrente Prima serata, programma condotto da Veronica Gentili.

Stasera in tv mercoledì 26 ottobre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Il commissario Montalbano, con Luca Zingaretti. Titolo dell’episodio di stasera, Il senso del tatto. Montalbano (Luca Zingaretti) è alle prese con la misteriosa morte di Enea Silvio Piccolomini, detto Nenè, un non vedente che viveva con il suo cane. L’autopsia rivela che il decesso è stato causato da un’eccessiva dose di sonnifero. Ma la tesi del suicidio non convince Salvo.

Su Raitre, alle 21.25, l’attualità con Chi l’ha visto? Federica Sciarelli torna a parlare della scomparsa di Mimì Manzo, il 71enne della provincia di Avellino sparito l’8 gennaio 2021 durante la festa di compleanno della figlia Romina. Gli inquirenti credono di essere vicini alla verità. Per la sua scomparsa sono indagati la figlia e altre tre persone.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Rider – “Venezia, la pietra e l’acqua”. Riparte il programma condotto da Andrea Angelucci che va alla ricerca dei luoghi d’arte più affascinanti d’Italia. La prima puntata è dedicata a Venezia e alla sua laguna, fonte d’ispirazione per migliaia di artisti.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente Prima serata. Anche nel programma condotto da Veronica Gentili non si può fare a meno di tornare sui temi che si sono tragicamente imposti all’attenzione generale da febbraio in poi: la guerra, l’emergenza umanitaria, l’incubo delle armi nucleari. Prima però spazio all’analisi della situazione politica.

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale 070. In due parti (la seconda andrà in onda il 2 novembre) riviviamo la magia dei concerti che Renato Zero ha tenuto a settembre al Circo Massimo di Roma in occasione del suo 72° compleanno. Avrebbero dovuto tenersi nel 2020 per il 70°, ma sono poi slittati a causa della pandemia.

Su La7, alle 21.15, Atlantide. Torna Andrea Purgatori con il programma amato dai telespettatori appassionati di storia. Con materiali d’archivio e testimonianze di esperti si cerca di ripercorrere i fatti più importanti dell’antichità, ma anche dell’era moderna.

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor – Last Call. Dall’Allianz Cloud di Milano vediamo l’ultima fase del talent prima dei Live, la “Last Call”, che quest’anno ha sostituito gli “Home Visit”. Scopriamo chi Rkomi, Ambra Angiolini, Fedez e Dargen D’Amico hanno deciso di portare alla fase successiva.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Matrimonio a prima vista Italia. Il sociologo Mario Abis, la psicoterapeuta Nada Loffredi e il life coach Andrea Favaretto sono pronti ad abbinare tra loro sei nuovi single per formare tre coppie che si conosceranno per la prima volta davanti all’altare.

I film di questa sera mercoledì 26 ottobre 2022

Su Raidue, alle 21.20, il film thriller del 2004, di Tony Scott, Man on Fire, con Denzel Washington. John Creasy (Denzel Washington), un ex agente della Cia, trova lavoro come guardia del corpo a Città del Messico. Deve proteggere Pita (Dakota Fanning), figlia di un ricco industriale. L’uomo si affeziona alla bambina e, quando viene rapita, scatena una vera e propria guerra per salvarle la vita.

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 2019, di Nicolas Boukhrief, Tre giorni e una vita, con Pablo Pauly. In un villaggio delle Andenne, Antoine è testimone di tre tragedie che cambieranno per sempre la sua vita: la misteriosa scomparsa di un bambino, la morte di un cane e l’arrivo della tempesta del secolo.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2018, di Tom Edmunds, Morto tra una settimana …o ti ridiamo i soldi, con Aneurin Barnard. Dopo aver tentato più volte il suicidio, William ingaggia Leslie, Killer professionista, per porre fine ai suoi tormenti: avrà una settimana per ucciderlo nel modo che hanno concordato.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2020, di Cathy Yan, Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn. Quattro anni dopo gli eventi narrati nel precedente capitolo della saga (“Suicide Squad”), Harley Quinn (Margot Robbie) si è separata da Joker e si ritrova da sola per le strade di Gotham City. Deve però guardarsi da una terribile minaccia: il boss Black Mask (Ewan McGregor), che la vuole morta.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2003, di F. Gary Gray, The Italian Job, con Charlize Theron, Mark Wahlberg. Messo a segno un colpo milionario, Charlie viene tradito da un compagno che fugge con il malloppo. Con l’aiuto della scassinatrice Stella, rimette insieme la banda per vendicarsi.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2010, di Martin Scorsese, Shutter Island, con Leonardo DiCaprio. L’agente Teddy Daniels deve ritrovare una paziente scomparsa dall’ospedale psichiatrico di Shutter Island. Ma un uragano si abbatte sull’isola complicando la situazione.

Su La5, alle 21.10, il film commedia del 2016, di Sharon Maguire, Bridget Jone’s baby, con Renée Zellweger. Dopo la rottura con Mark, Bridget si dedica al lavoro e agli amici. Ma l’inaspettato incontro con l’affascinante americano Jack e un improbabile colpo di scena cambieranno le cose.

Stasera in tv mercoledì 26 ottobre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Fred Cavayé, Addio, Signor Haffmann, con Daniel Auteuil. Parigi, ’41. Durante l’occupazione tedesca, Joseph Haffmann, un gioielliere ebreo, cede a uno dei suoi dipendenti, Francois Mercier, la propria attività in cambio di un nascondiglio.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2006, di Nick Hurran, Boygirl – Questione di…sesso, con Kevin Zegers, Samaire Armstrong. Woody e Nell sono nemici giurati. Ma dopo l’ennesimo litigio, un dispettoso dio azteco li punisce e un mattino i due ragazzi si svegliano uno nel corpo dell’altra.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2015, di Benjamin Rocher, Antigang – Nell’ombra del crimine, con J. Reno. Serge e la sua squadra fanno di tutto per mantenere l’ordine pubblico. Quando un gruppo di spietati rapinatori deruba banche e gioiellerie, dovranno usare metodi non convenzionali.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2019, di Donato Carrisi, L’uomo del labirinto, con Toni Servillo. La giovane Samantha, traumatizzata e ferita, fugge dal folle che l’ha tenuta prigioniera per 15 anni. L’investigatore privato Genko e il dottor Green si mettono sulle tracce del rapitore.