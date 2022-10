Domenica In 30 ottobre, ospiti e anticipazioni: in studio Dargen D’Amico, omaggio a Franco Gatti

Condividi su

Domenica 30 ottobre, dalle ore 14:00 su Rai 1, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento di Domenica In. Il programma è condotto, per il quinto anno consecutivo, da Mara Venier. La puntata è fruibile, in diretta streaming, dal sito di Rai Play.

Domenica In 30 ottobre, talk su Ballando con le stelle

Domenica In del 30 ottobre si apre con una lunga pagina dedicata a Ballando con le stelle. Il programma condotto da Milly Carlucci sta ottenendo un grandissimo successo, sia dal punto di vista dell’Auditel che da quello del seguito sui social. Allo show è dedicato un talk, nel quale Venier ospita in studio due tra i concorrenti più discussi, ovvero Giampiero Mughini e Paola Barale. Insieme a loro ci sono Anna Pettinelli, il giudice Guillermo Mariotto e la giurata del popolo Rossella Erra.

In studio Toni Servillo, Ficarra e Picone

Nel corso della diretta di Domenica In del 30 ottobre si dà ampio spazio al mondo del cinema italiano. A tal proposito, Mara Venier intervista Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone. I tre, con la loro ospitata, presentano al grande pubblico il film intitolato La stranezza. La pellicola, diretta da Roberto Andò, è uscita nelle sale cinematografiche lo scorso giovedì 27 ottobre. Al centro della produzione vi è Luigi Pirandello. In particolare, il regista ha immaginato come potrebbe essere nata l’opera Sei personaggi in cerca d’autore.

Sempre per il cinema, a Domenica In del 30 ottobre è atteso Michele Placido. Anche lui presenta ai telespettatori il suo ultimo lavoro L’ombra di Caravaggio. Come intuibile già dal titolo, il film racconta la vita e la carriera di Caravaggio, interpretato per l’occasione da Riccardo Scamarcio. L’uscita della pellicola è prevista per il 3 novembre.

Domenica In 30 ottobre, canta Dargen D’Amico

Durante Domenica In del 30 ottobre è previsto un omaggio a Franco Gatti. Il cantante, per anni volto dei Ricchi e Poveri, è morto lo scorso 18 ottobre all’età di 80 anni. Per ricordarlo, Mara Venier intervista la moglie Stefania Picasso. Con lei Marina Occhiena, componente storica della band.

Per la musica, a Domenica In del 30 ottobre, la conduttrice effettua una lunga intervista con Dargen D’Amico. Il cantante ha trovato la grande popolarità grazie all’ultima edizione de Il Festival di Sanremo, nel quale ha gareggiato con la hit Dove si balla. Oggi, D’Amico è tra i giudici di X Factor. Infine, per un momento molto emozionante, Venier accoglie in studio Don Antonio Mazzi e Vittorio Pisano. Quest’ultimo è il papà di Giulia e Alessia, sorelle di 15 e 17 anni che hanno perso la vita negli scorsi mesi dopo essere state investite da un treno.