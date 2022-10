Melaverde 30 ottobre tra Cesenatico e i boschi della langa piemontese

Condividi su

Melaverde torna con la puntata di domenica 30 ottobre. Come accade ogni settimana, i due conduttori on the road attraversano l’Italia alla ricerca delle eccellenze nei settori agricolo e agro alimentare. Vediamo oggi dove sono diretti Ellen Hidding e Vincenzo Venuto dopo il viaggio della scorsa settimana. Tutte le anticipazioni.

Melaverde 30 ottobre a Cesenatico

La puntata di oggi di Melaverde 30 ottobre, conduce i telespettatori a Cesenatico.

Tra la fine del 1800 e i primi del ‘900 erano barche con delle bellissime vele colorate ad uscire dal Porto Canale di Cesenatico e prendere il mare per giorni, spesso settimane di pesca nell’alto Adriatico.

Le vele delle imbarcazioni avevano colori diversi ed erano decorate con simboli che segnavano l’appartenenza alle varie famiglie di pescatori. Quella che Melaverde racconta questa domenica 30 ottobre, è una straordinaria storia di mare e di pescatori. Ma è anche la storia di un imprenditore, Roberto, che da qualche anno ha deciso di investire su una pesca sostenibile e valorizzare il pesce locale, spesso ritenuto, erroneamente, un pesce meno buono e pregiato.

Con lui i telespettatori parteciperanno alla storica asta del pesce che si tiene a Cesenatico. Poi i conduttori si spostano nella sua azienda dove vedremo tantissime lavorazioni diverse del pesce locale che Roberto acquisterà all’asta.

Ma questa storia ci riporterà indietro più di un secolo, quando praticamente tutte le famiglie di Cesenatico erano coinvolte nella pesca in mare. Gli uomini ed i figli maschi partivano alla ricerca dei grandi banchi di pesce che popolavano l’alto Adriatico, mentre le donne rimanevano a terra per occuparsi di tutto il resto. Fino a qualche decina di anni fa, il mare è stato la più grande e straordinaria risorsa della gente di Cesenatico.

Nei boschi della langa piemontese

Questa domenica 30 ottobre le telecamere di Melaverde raggiungeranno i boschi della langa piemontese. Si fermeranno, in particolare ad Alba un territorio straordinario dove da sempre, alle porte dell’autunno, inizia la caccia ai tartufi.

Conosciuto fin dai tempi più remoti, cresce per anni sottoterra grazie ad un rapporto di simbiosi unico con le piante. Quando matura sprigiona profumi e sapori così intensi che lo rendono prezioso come un diamante. Ed è proprio in quel momento che inizia la caccia da parte dei “Trifulai” piemontesi.

La puntata di Melaverde di domenica 30 ottobre, ci porterà a conoscere questi particolari funghi ipogei, la loro tradizione piemontese e la figura degli storici cercatori, o cavatori, di tartufi: i Trifulai.

I conduttori non mancheranno di svelare i profumi e i sapori di questa grande eccellenza culinaria. E raggiungeranno una particolare Osteria Sociale, nel cuore di Alba, dove l’arte della cucina incontra la volontà di dare una seconda possibilità ai meno fortunati in nome dell’inclusione.

Per saperne di più l’appuntamento con Melaverde è per domenica 30 ottobre qualche minuto prima di mezzogiorno, con una nuova puntata.

Il programma è fruibile anche su MediasetPlay.