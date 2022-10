Che tempo che fa 30 ottobre, ospiti: Magic Johnson e il deputato Aboubakar Soumahoro

Condividi su

Domenica 30 ottobre, dalle ore 20:00 su Rai 3, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento di Che tempo che fa. Il programma è condotto da Fabio Fazio. Con lui, in studio, Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, protagonista degli spazi comici. La puntata è fruibile in diretta streaming su Rai Play.

Che tempo che fa 30 ottobre, la leggenda del basket statunitense

A Che tempo che fa di domenica 30 ottobre partecipa Magic Johnson. L’ex cestista è considerato uno dei giocatori più forti di sempre nella storia della pallacanestro. La sua carriera è iniziata negli anni ‘70 e ancora oggi è ricordato come l’iconico numero 32 dei Los Angeles Lakers. Negli anni di attività professionistica, Johnson è stato eletto per ben tre volte come miglior giocatore delle finali Nba. In carriera ha disputato 906 incontri, durante i quali ha realizzato più di 17 mila e 700 punti. Ancora oggi è al primo posto nella classifica per media di assist a partita. Tra i numerosi riconoscimenti vinti figurano cinque titoli Nba, oltre a un oro ottenuto con la nazionale USA alle Olimpiadi di Barcellona del 1992.

Nel corso di Che tempo che fa di domenica 30 ottobre, Magic Johnson racconta la sua attività benefica. Nel 1991, infatti, ha contratto l’HIV e tale fatto lo ha spinto a creare la Magic Johnson Foundation. Negli anni ha portato avanti una battaglia per raccogliere fondi contro il virus, oltre che per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla cura e prevenzione.

Che tempo che fa 30 ottobre, gli altri ospiti

A Che tempo che fa del 30 ottobre presenzia il deputato Aboubakar Soumahoro. Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra è da anni il volto della lotta al caporalato e allo sfruttamento. Nella diretta, inoltre, partecipa il giornalista Maurizio Costanzo. Il conduttore, che quest’anno festeggia il 40 esimo anniversario dalla nascita del Maurizio Costanzo Show, presenta il suo nuovo libro Smemorabilia – Catalogo sentimentale degli oggetti perduti.

Il conduttore, poi, accoglie Roberto Burioni, che come di consueto fa il punto sulla situazione epidemiologica legata al Covid-19. Oltre a lui, Fazio intervista altri esperti. Tra loro il climatologo Luca Mercalli, l’economista Tito Boeri e Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca. Tra i giornalisti, nella lista di ospiti figurano Maurizio Molinari, Annalisa Cuzzocrea, Marco Damilano e Giovanni Floris.

Il Tavolo

Nella seconda parte di Che tempo che fa del 30 ottobre torna la rubrica de Il Tavolo. Nello spazio, oltre al conduttore Fabio Fazio, presenziano gli ospiti fissi Nino Frassica, la Signora Coriandoli, Gigi Marzullo, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. A questi si aggiungono Simona Ventura, Francesco Paolantoni e Mara Maionchi, che da quest’anno sostituisce Orietta Berti. Gli ospiti de Il Tavolo, invece, sono il comico Raul Cremona, il paroliere Cristiano Malgioglio e l’atleta Mattia Furlani, campione europeo under 18 del salto in alto e salto in lungo.