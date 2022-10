Mina Settembre 30 ottobre, le trame: la protagonista aiuta una giovane a trovare sua mamma

Condividi su

Domenica 30 ottobre, dalle ore 21:25 su Rai 1, è prevista la messa in onda di due nuove puntate di Mina Settembre. La fiction con protagonista Serena Rossi è fruibile in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

Mina Settembre 30 ottobre, il primo episodio

Il primo appuntamento ha come titolo Non si scappa. Nell’episodio, il destino porta ancora una volta la protagonista a Procida. Qui, nelle scorse settimane, Mina è giunta sia con Domenico che con il fratello Gianluca. Proprio quest’ultimo spinge Mina Settembre a tornare nell’isola.

Nel corso di Mina Settembre del 30 ottobre, l’assistente sociale viene a sapere che Gianluca si è innamorato di Sophie. Quest’ultima è la figlia di Juliette, ovvero la proprietaria del bed and breakfast dove proprio la protagonista ha già soggiornato.

Gianluca è preoccupato per le sorti della fidanzata: a Procida è tornato il padre, ex tossicodipendente ed ex marito di Juliette. La presenza di costui porta ansia e preoccupazione nella famiglia. Mina, che nel frattempo ha iniziato a indagare sulla famiglia di Sophie, viene a conoscenza di un segreto decisamente sconvolgente su Gianluca.

Mina Settembre 30 ottobre, il secondo episodio

Il secondo episodio di Mina Settembre di domenica 30 ottobre si intitola La sibilla cumana. Nel corso della puntata, la protagonista deve occuparsi di un caso delicato. Mina, infatti, sceglie di aiutare Viola, una giovane che vive all’interno di una casa famiglia. La sua volontà è quella di riuscire a rintracciare e riabbracciare la mamma, della quale, però, non sa praticamente niente.

Accettando questo caso, la vita dell’assistente sociale è destinata a mutare profondamente. Anche lei sceglie di interessarsi di sua mamma, mettendosi però in grossi guai. Inoltre, guardando un servizio in un telegiornale televisivo, viene a scoprire un fatto che la manda in crisi.

Le vicende sentimentali

Come al solito, a Mina Settembre del 30 ottobre hanno un importante spazio le vicende sentimentali dell’assistente sociale. A inizio serie, la protagonista aveva scelto di tornare insieme a Claudio, ex marito interpretato da Giorgio Pasotti. Le cose sembravano andare per il verso giusto, almeno fino a quando il compagno non le ha chiesto di provare ad avere dei figli per creare una famiglia. Mina, a tali richieste, ha iniziato ad esitare, temendo di non provare effettivamente dei sentimenti molto forti per l’ex marito. Quest’ultimo, notando lo strano comportamento dell’assistente sociale, ha scelto di chiudere definitivamente la storia.

Mina Settembre, nel corso del doppio episodio del 30 ottobre, ha dal canto suo un ulteriore riavvicinamento con il collega Domenico, personaggio interpretato da Giuseppe Zeno. Quest’ultimo sembra ricambiare le attenzioni, ma è ancora fidanzato con Giulia, psicoterapeuta che ha in cura proprio la Settembre.