Stasera in tv sabato 5 novembre 2022, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 5 novembre 2022. Su Raitre, Sapiens, un solo pianeta, programma con Mario Tozzi. Su Italia 1, invece il film d’animazione Cattivissimo me.

Stasera in tv sabato 5 novembre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 20.35, il talent Ballando con le stelle. Dall’Auditorium Rai del Foro Italico di Roma, Milly Carlucci dà il via alla quinta delle 11 puntate previste. Con lei, come sempre, c’è Paolo Belli con la sua band. Le coppie escluse dalla competizione nelle prime puntate avranno tra qualche settimana la possibilità di esibirsi per cercare di rientrare in gara.

Su Raitre, invece, alle 21.45, Sapiens, un solo pianeta. Il viaggio di Mario Tozzi prosegue nella miniera della Defensola a Vieste, la più antica d’Europa, per ricostruire la storia della rivoluzione umana che in 200.000 anni ha cambiato e sconvolto la Terra, applicando cambiamenti irreversibili a favore della nostra specie e a discapito di tutte le altre.

Su Rai 5, alle 21.25, serata di prosa: Ezra in gabbia. In una gabbia è rinchiuso il poeta Ezra Pound (interpretato da Mariano Rigillo) insieme alle sue ossessioni. Arrestato nel 1945 per collaborazionismo, resta prigioniero per 25 giorni nel campo dell’esercito americano a Metàto (Pisa).

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Tù sì que vales. Ancora ascolti da record per il talent, che sabato 15 ottobre ha vinto anche la seconda sfida diretta con “Ballando con le stelle”: è stato seguito da 4.012.000 spettatori con uno share del 27.9%. Ai giurati Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari il compito di selezionare i talenti migliori.

Su La7, invece, alle 21.15, Speciale Non è L’Arena. Massimo Giletti propone lo speciale “Fantasmi di mafia”, che affronta le varie facce di Cosa Nostra. Un tema da sempre caro al conduttore, già autore in passato degli speciali “Abbattiamoli” e “Corleone – Il potere e il sangue”.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. Samantha ha un rapporto ossessivo con il cibo e ora, a causa del suo peso, la sua vita è in pericolo. A rendere la situazione ancora più drammatica è la sua insana abitudine a postare video che la riprendono mentre mangia.

I film di questa sera, sabato 5 novembre 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2018, di J. C. Serra, L’uomo sul treno – The commuter, con Liam Neeson. Appena licenziato, il mite pendolare Michael incontra sul treno una donna che gli propone una sfida: lui riceverà una grossa somma se tra i passeggeri troverà un certo Prynne.

Su Rete 4, alle 21.25, il film di guerra del 2001, di Michael Bay, Pearl Harbor, con Ben Affleck. 7 dicembre 1941: i piloti Rafe (Ben Affleck) e Danny (Josh Hartnett) sono amici. Dopo che il primo è dato per disperso durante un’azione in Europa, la sua Evelyn si lega a Danny. Al ritorno di Rafe, tra i due scatta la rivalità, ma l’attacco giapponese a Pearl Harbor cambia improvvisamente le vite di tutti.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2010, Cattivissimo me. Il malefico Gru spiega ai Minion, i suoi pittoreschi “collaboratori”, che il suo prossimo colpo farà davvero sensazione. Il criminale sta infatti progettando un piano che gli permetterà di rubare la Luna. Gru si compiace della propria malvagità, ma tutto questo cambia il giorno in cui incontra tre orfanelle.

Tv8, 20 Mediaset, Iris

Su Tv8, alle 21.30, il film di fantascienza del 2013, di Joon-ho Bong, Snowpiercer, con Chris Evans, Jamie Bell. Nel 2031, l’umanità viene decimata da una nuova era glaciale. Un gruppo di sopravvissuti, divisi in classi sociali, trova rifugio su un treno speciale in continuo movimento.

Su 20 Mediaset, invece, il film drammatico del 2000, di T. Hackford, Rapimento e riscatto, con Russell Crowe, Meg Ryan. Centro America. Un commando di guerriglieri rapisce un ingegnere statunitense. Per ottenere la sua liberazione, la moglie Alice entra in contatto con il negoziatore Terry Thorne.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2002, di Alan Parker, The Life of David Gale, con Kevin Spacey. Un ex docente universitario, condannato a morte con l’accusa di omicidio, si dichiara vittima di un complotto. Per raccontare la verità contatta la reporter Bitsey Bloom.

Stasera in tv sabato 5 novembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Eva Husson, Secret Love, con Odessa Young, Colin Firth. 1924, Inghilterra. Jane è la giovane domestica di una famiglia benestante. La ragazza ha una relazione clandestina con Paul, figlio dei ricchi vicini e promesso sposo di Emma.

Su Sky Cinema Family, infine, alle 21.00, il film fantastico del 2016, di Steven Spielberg, Il GGG – Il Grande Gigante Gentile, con Ruby Barnhill, Mark Rylance. La piccola Sophie viene rapita da un gigante che la conduce nella sua caverna. Inizialmente spaventata, si renderà conto di aver trovato un insolito amico dal cuore tenero.