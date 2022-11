Verissimo 5-6 novembre, anticipazioni e ospiti: Wanda Nara, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada

Condividi su

Sabato 5 e domenica 6 novembre, dalle ore 16:30 su Canale 5, è prevista due nuove puntate di Verissimo. Il programma è condotto da Silvia Toffanin e il doppio appuntamento è fruibile, in diretta streaming, dal sito di Mediaset Play.

Verissimo 5-6 novembre, intervista a Katherine Kelly Lang

A Verissimo di sabato 5 novembre Silvia Toffanin intervista, in primis, Katherine Kelly Lang. L’attrice da anni è Brooke, ovvero il personaggio principale di Beautiful, in programmazione tutti i giorni su Canale 5. Kelly Lang interpreta la protagonista della soap opera dal lontano 1987, cosa che le ha permesso di acquisire fama in gran parte del mondo. Nonostante questo, l’attrice ha recitato in diversi altri prodotti importanti, come Happy Days e Magnum P.I.

Silvia Toffanin, nel corso di Verissimo di sabato 5 novembre, accoglie Federico Lauri alias Federico Fashion Style. Durante l’intervista, con ogni probabilità, si parla del divorzio tra il parrucchiere e la moglie, annunciato qualche settimana fa.

Per il mondo della comicità interviene Paola Minaccioni, in questi giorni impegnata a teatro con l’opera L’Attesa. Nello studio è presente anche Enrica Bonaccorti, conduttrice e paroliera che ripercorre la sua lunga carriera. Infine, Stefano Fresi presenta al pubblico il film The Land of dreams, pellicola di cui è protagonista e che arriva nelle sale cinematografiche a partire dal 10 novembre.

Verissimo 5-6 novembre, Wanda Nara racconta la fine del suo matrimonio

Molti gli ospiti presenti a Verissimo domenica 6 novembre. Silvia Toffanin effettua una lunga intervista a Wanda Nara, che commenta per la prima volta in televisione la recente separazione da Mauro Icardi. La fine del loro rapporto sentimentale e lavorativo (Nara, infatti, era anche procuratrice dell’attaccante) ha lasciato non pochi strascichi. Direttamente dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip, poi, è intervistato l’ex campione della pallanuoto Amaurys Perez.

Gli altri ospiti della domenica

Nel programma, Toffanin intervista una coppia di conduttori molto amata. A tal proposito, in studio presenziano Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. I due presentano al pubblico della rete ammiraglia Mediaset la nuova edizione di Zelig. La trasmissione dedicata al mondo della comicità prende il via il prossimo 9 novembre.

Silvia Toffanin, a Verissimo di domenica 6 novembre, dedica una lunga pagina al ricordo di Nadia Toffa. L’ex inviata de Le Iene, in particolare, è omaggiata attraverso le toccanti parole della mamma Margherita Rebuffoni. Infine, nel talk show è ospite anche Angela Melillo. La showgirl, il 14 ottobre scorso, ha convolato a nozze con Cesare San Mauro. Al suo fianco, l’ex ballerina del Bagaglino ha avuto sempre le storiche amiche Samantha De Grenet, Milena Miconi, Matilde Brandi, Manila Nazzaro e Gabriella Labate.