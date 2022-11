Linea Verde 6 novembre, anticipazioni: i conduttori viaggiano alla scoperta della Valle Santa

Condividi su

Domenica 6 novembre, dalle ore 12:20 su Rai 1, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento di Linea Verde. Il programma è condotto da Peppone e Beppe Convertini. La puntata è fruibile in diretta streaming dal sito di Rai Play.

Lina Verde 6 novembre, le falde di Terminillo

Linea Verde di domenica 6 novembre è ambientata nella Valle Santa, vasto territorio che si estende tra i confini di Lazio, Abruzzo e Umbria e che deve il suo nome alla presenza di quattro conventi fondati da San Francesco. Nell’itinerario, i due conduttori si recano in primis presso le falde del Terminillo, poste in provincia di Rieti.

La zona, come del resto gran parte del nostro paese, è decisamente ricca di storia. Come raccontano a Linea Verde del 6 novembre, la Valle Santa era il teatro di numerose dispute tra cavalieri di ventura. Tra i più importanti c’è Vitellozzo Vitelli, che nel 1501 mise a fuoco il piccolo borgo di Contigliano. Proprio quest’ultimo paese è presente nel viaggio di Peppone e Convertini. Da qui, infatti, i due conduttori partono alla volta di Montasola e Collebaccaro.

L’itinerario dei conduttori termina presso Casperia, piccolo comune di circa 1200 abitanti nato intorno all’anno mille. Torna anche Federico Gasparri, che per l’occasione racconta al pubblico un itinerario che attraversa le Pozze del Diavolo, alle pendici del Monte Tancia.

Linea Verde 6 novembre, le testimonianze degli agricoltori custodi

A Linea Verde del 6 novembre è dato ampio spazio alle storie dei cosiddetti agricoltori custodi. Questo è il nome che viene dato ai giovani che hanno scelto di tornare alle origini, lavorando con il patrimonio zootecnico, agricolo e gastronomico. Tra loro Edoardo, giovane la cui attività consiste nella creazione di oli essenziali. Con lui è presente anche Irene, studentessa di Scienze naturali che ha scelto di dedicarsi alla vita agricola con il suo piccolo gregge di capre. Insieme a lei è presente il papà Mauro che, per la produzione di formaggio, ha lasciato una importante carriera in banca.

Il ricordo di Mattia Battistini

Nel corso di Linea Verde di domenica 6 novembre, i due conduttori dedicano ampio spazio al mondo della gastronomia. A tal proposito parlano con Carlotta, ex senior chef di alcune note catene alberghiere che, però, ha deciso di abbandonare, facendo il suo ritorno a Contigliano. Qui, con il marito Gabriele, oggi lavora mischiando i dettami della cucina moderna con i sapori più tradizionali e antichi del territorio. Una scelta simile è stata fatta anche da Paola e Antonella, amiche che recuperano delle ricette molto antiche come la padellaccia.

In quest’area, inoltre, presenzia Maurizio Matteo Merli, figlio dell’attore Maurizio Merli che ha scelto di lavorare come produttore di olio. A Linea Verde del 6 novembre, poi, sono mostrate le sorelle Shirvani, note musiciste che hanno scelto la Valle Santa come territorio in cui stabilirsi. Tra le tante eccellenze locali c’è quella dei fratelli Daniele e Manuel che, seguendo le orme del nonno, producono pecorini utilizzando il solo latte crudo. Durante la puntata è proposto un raro frammento de Il Barbiere di Siviglia, risalente a una registrazione del 1902. Infine è ricordato Mattia Battistini, celebre baritono il cui corpo è sepolto a Contigliano.