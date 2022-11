Domenica In 6 novembre, gli ospiti: interviste a Paolo Bonolis e Monica Bellucci

Condividi su

Domenica 6 novembre, dalle ore 14:00 su Rai 1, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Domenica In. Il programma è condotto da Mara Venier, al timone per il quinto anno consecutivo. La puntata è fruibile in diretta streaming dal sito di Rai Play.

Domenica In 6 novembre, si parla di Diabolik 2

A Domenica In del 6 novembre è dato ampio spazio al mondo del cinema. A tal proposito, Mara Venier accoglie nei propri studi Monica Bellucci e Valerio Mastrandrea. Gli attori sono tra i protagonisti di Diabolik 2, nuovo capitolo della saga a cura dei fratelli Manetti. Bellucci, nella pellicola, interpreta la compagna dell’ispettore Ginko. Quest’ultimo, a sua volta, ha il volto proprio di Mastrandea. Il film è disponibile nelle sale cinematografiche del nostro paese a partire dal prossimo 17 novembre.

Nel corso della diretta, la Venier dà spazio alla musica nostrana e, per farlo, intervista il cantautore Maurizio Vandelli. Soprannominato Il Principe, l’artista è stato per anni la voce della celebre band dell’Equipe 84. Durante la sua partecipazione, Vandelli è protagonista di un sentito omaggio a Lucio Battisti.

Domenica In 6 novembre, tra i protagonisti Paolo Bonolis

A Domenica In del 6 novembre c’è Paolo Bonolis. Il conduttore, da anni volto di trasmissioni di grande successo di Mediaset, presenta al pubblico della rete ammiraglia il suo ultimo libro Notte fonda. Tornando al cinema, la padrona di casa Mara Venier ospita un’altra coppia di artisti, composta da Beppe Fiorello e Paolo Ruffini. I due presentano il film Ragazzaccio, in cui Fiorello interpreta il personaggio principale in compagnia di Massimo Ghini. Ruffini, invece, è il regista. La pellicola racconta come la pandemia da Covid-19 abbia contribuito ad aumentare il fenomeno del cyberbullismo. Il film è disponibile nei cinema del nostro paese a partire da giovedì 3 novembre.

Massimiliano Gallo parla della fiction Vincenzo Malinconico

A Domenica In del 6 novembre è dato spazio al mondo della fiction Rai. Mara Venier, infatti, accoglie in studio Massimiliano Gallo, ovvero l’attore protagonista di Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso. La fiction, in onda su Rai 1 nelle prime serate del giovedì, sta ottenendo buoni dati di ascolto.

Infine, così come sempre è avvenuto nelle ultime settimane, nel programma si parla di Ballando con le stelle. In particolare, nella diretta domenicale è previsto un talk in cui si commenta quanto accaduto nella puntata di prima serata del sabato. Nello spazio dibattono numerosi opinionisti e concorrenti, tra i quali c’è la tanto discussa Iva Zanicchi.