E’ Marco Bombi il campione del game show di Rai 1 L’Eredità

Diventa per la terza volta campione, il concorrente Marco Bombi, nel game show di Rai 1 L’Eredità condotto da Flavio Insinna. Anche nella puntata di lunedì 7 novembre ha cercato infatti di vincere il montepremi finale nel gioco de la Ghigliottina. Conosciamolo meglio.

L’Eredità – il campione Marco Bombi

Marco Bombi è il nome del campione de L’Eredità, che detiene al momento il titolo di campione del quiz show. Presente fin dal giorno di debutto di questa nuova stagione, è riuscito ad arrivare al Triello e a presentarsi per ben tre volte a la Ghigliottina. Non è ancora riuscito però a vincere il montepremi finale, ma sta di certo conquistando la simpatia del pubblico e del conduttore Flavio Insonna.

Del campione de l’Eredità Marco Bombi si sa che viene da Rivoli, in provincia di Torino, e secondo quanto raccontato da lui stesso dovrebbe trasferirsi a Lido di Camaiore in Toscana. E’ artigiano e giardiniere, e ha una grande passione per i fiori. Unico dettaglio non ancora svelato al pubblico riguarda la sua età. E’ tra i concorrenti che hanno aperto questa nuova edizione, la terza condotta da Flavio Insinna.

Arrivato al Triello con Giulia e Flavia, ha poi inaugurato il nuovo gioco de L’Eredità La Stoccata contro Giulia. Nonostante si sia presentato alla sfida con una cifra di 120.000 euro, contro i 60.000 della sua sfidante, non è riuscito a conquistare il titolo di campione della prima puntata.

Il percorso del campione

Nella puntata de L’Eredità di giovedì 3 novembre Marco Bombi ha conquistato per la prima volta il titolo di campione. Dopo aver raggiunto il traguardo del Triello con Savino e Valeria, ha sfidato quest’ultima a La Stoccata, vincendo, e debuttando poi alla sua prima Ghigliottina. Non ha però indovinato la parola finale, ovvero Attesa.

Sabato 5 novembre, Marco ha nuovamente conquistato il titolo di campione de L’Eredità. Dopo esser arrivato al Triello contro Daniela e Valeria, ha battuto quest’ultima nel penultimo gioco del game show, per arrivare poi a la Ghigliottina. Anche nella sua seconda occasione, non è riuscito ad indovinare la parola finale, ovvero Bicchiere, che valeva 42.500 euro.

Nella puntata de L’Eredità di lunedì 7 novembre il campione Marco Bombi si è presentato per la terza volta al conduttore Flavio Insinna. La cifra in palio era di 170.000 euro, dimezzato a 42.500 euro a seguito di alcuni errori. Anche nella sua terza puntata da campione non ha dato la risposta esatta, ovvero Ciao, non vincendo dunque il montepremi finale.