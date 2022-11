Il Collegio 8 novembre, la diretta: Apollinaire Manfredi e Simone Orlando sono espulsi

Condividi su

Martedì 8 novembre, dalle ore 21:20 su Rai 2, è prevista la messa in onda di una nuova puntata de Il Collegio. Il programma, narrato come sempre dalla voce di Nino Frassica, è fruibile in streaming dal sito di Rai Play. Durante l’appuntamento i collegiali ricevono una sorpresa: per la prima volta nell’edizione, infatti, le due classi si riuniscono. Inoltre, alcuni studenti devono fare i conti con il loro scarso rendimento.

Il Collegio 8 novembre, inizia la puntata: Manfredi e Orlando espulsi, gli altri sono riammessi

Parte Il Collegio di martedì 8 novembre. Il Preside comunica il destino di Damiano Severoni, Apollinaire Manfredi, Alessia Abruscia, Elisa Angius, Ariadny Sorbello e Alessandro Orlando. I sei sono rimandati e devono sostenere un esame di riparazione: qualora non lo superassero saranno eliminati. Nel frattempo, Orlando e Manfredi rubano dall’ufficio dei sorveglianti i loro cellulari. Alle due classi, intanto, è comunicato che le due classi sono riunite in un’unica sezione.

È il momento degli esami di riparazione: prima, però, i rimandati incontrano i loro genitori e tutti insieme devono parlare con il Preside. Quest’ultimo non risparmia critiche né ai ragazzi né ai genitori. Colpo di scena: Apollinaire Manfredi e Alessandro Orlando, a causa del furto dei telefoni, sono espulsi dal programma ancora prima di cimentarsi nella prova. Gli altri iniziano le loro prove: Severoni e Sorbello realizzano una buona interrogazione. Angius e soprattutto Abruscia, invece, hanno mostrato più di qualche difficoltà. Secondo quest’ultima, per esempio, gli Stati Uniti sono collegati all’Europa dall’Oceano Adriatico. Arrivano i verdetti: sono tutti riammessi.

Il Collegio dell’8 novembre prosegue con la prima lezione a classi unificate. La tiene Andrea Maggi, che parla del legame tra la scuola e il progresso sociale ed economico. È seguita da Anna Maria Petolicchio, che spiega (non senza difficoltà) geografia. Conclude la giornata la lezione di canto curata da Alberto Zanetti. Si racconta la musica di Fred Buscaglione.

La gita

Va avanti Il Collegio di martedì 8 novembre. La classe riunita è sottoposta al corso di Andrea Zilli, che insegna applicazioni tecniche. La lezione è molto complicata, con il prof che è costretto a buttare fuori Rennis, Severoni e Rosica. Il momento tanto atteso, però, è arrivato: i discenti partono in gita. La destinazione è San Filippo, nel quale i ragazzi pernottano in dei moderni Bungalow. A causa dei disordini avvenuti durante gli insegnamenti, però, quattro collegiali non partono: questi sono Rennis, Rosica, Erriquez e Miglietta, che per punizione devono anche pulire le scarpe agli altri. Intanto, nel viaggio non mancano gli screzi: Scognamillo e Angius discutono animatamente per scegliere il letto nel quale dormire.