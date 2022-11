Le Iene 8 novembre, anticipazioni: arriva il format Ronf. Chi dorme è fuori

Condividi su

Martedì 8 novembre, dalle ore 21:20 su Italia 1, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Le Iene. Il programma è condotto, come di consueto, da Belen Rodriguez e Teo Mammucari. Con loro i comici Eleazaro Rossi e Max Angioni. La puntata è visibile in diretta streaming dal sito di Mediaset Play.

Le Iene 8 novembre, arriva Ronf. Chi dorme è fuori

Nel corso de Le Iene di martedì 8 novembre parte quello che il programma considera un vero e proprio esperimento sociale. Durante lo show ideato da Davide Parenti, infatti, è prevista la messa in onda di Ronf. Chi dorme è fuori. Il format riprende neanche troppo velatamente LOL – Chi ride è fuori, spettacolo comico che ha ottenuto un ottimo successo su Amazon Prime Video.

In Ronf. Chi dorme è fuori partecipa un gruppo di personaggi più o meno celebri che vengono chiusi all’interno di un capannone industriale posto nei pressi del Lago di Como. Qui i concorrenti sono obbligati a una convivenza forzata, dovendo rinunciare a tutti i loro comfort. Come intuibile dal titolo, coloro che si addormentano per primi vengono eliminati. Vince colui che riesce a rimanere per più tempo sveglio.

I concorrenti dell’esperimento sociale

A Le Iene di martedì 8 novembre si conoscono i quindici concorrenti che vanno a comporre il cast di Ronf. Chi dorme è fuori. Dall’ultima edizione de La Pupa e il Secchione arrivano Francesco Chiofalo, Vera Miales e Orlando Puoti. Dal Grande Fratello 14, invece, ci sono le gemelle Lidia e Jessica Vella. Ha accettato di mettersi in gioco anche Daniele Tosto, ex volto di Ex on the Beach. Tra coloro che si chiudono nel capannone l’attrice Rebecca Monacelli e la star del cinema hot Benny Green.

A Le Iene dell’8 novembre sono accolti il cabarettista Pino Campagna, il due volte campione del mondo di Karate Stefano Maniscalco, la stylist Mery Romano e il fitness boy Giampaolo Calvaresi. Infine, direttamente dal mondo dei social, sono presenti gli influencer Cristina Buonerba, Alecksandro Rizzo e il sacerdote – tiktoker don Ambrogio.

Le Iene 8 novembre, si potrebbe parlare del caso di Forlimpopoli

Durante Le Iene di martedì 8 novembre, inoltre, si potrebbe tornare sul caso di Daniele, 24 enne che lo scorso anno si è suicidato in casa. Come appurato successivamente, il giovane, prima di togliersi la vita, era stato vittima di catfishing. In particolare, Daniele ha parlato per circa un anno sui social con una ragazza di nome Irene. Quest’ultima, però, non è mai esistita e dietro a tale nickname si celava un pensionato di 64 anni.

Il programma si è occupato del caso già sette giorni fa, quando Matteo Viviani si è recato a Forlimpopoli e ha rintracciato proprio il pensionato. Nonostante il volto di quest’ultimo sia stato oscurato, più di qualcuno avrebbe riconosciuto la sua identità. Pochi giorni dopo la messa in onda del servizio, il 64 enne ha scelto di togliersi la vita ingerendo un mix letale di farmaci. In seguito a tale fatto, il programma di Davide Parenti è finito al centro delle polemiche. Per questo è possibile che si torni sul tema durante Le Iene dell’8 novembre.