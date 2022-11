L’Eredità, Genny è la nuova campionessa: ecco quanto ha vinto

Condividi su

Si chiama Genny la nuova campionessa del game show di Rai 1 L’Eredità, che ha conquistato il titolo nella puntata di martedì 8 novembre. Ha vinto infatti contro il campione in carica Marco Bombi nel gioco de La Stoccata. Ha poi debuttato alla Ghigliottina, vincendo il montepremi finale. Scopriamo quanto ha vinto.

L’Eredità, Genny: la nuova campionessa

Torna come di consueto alle 18.45 il game show di Rai 1 L’Eredità condotto da Flavio Insinna. Nuovi concorrenti, ma anche volti già conosciuti, si sfidano nei vari giochi con l’obiettivo di arrivare a la Ghigliottina e – perché no – provare a vincere il montepremi finale. Dall’inizio di questa nuova edizione, ci ha provato per ben tre volte il concorrente Marco Bombi, senza però riuscire nell’intento di portare a casa un bel bottino.

Anche nella puntata andata in onda martedì 8 novembre Marco si è confermato un valido giocatore, arrivando fino al penultimo gioco chiamato La Stoccata, dove ha sfidato Genny. Proprio quest’ultima le ha soffiato il titolo di campione, debuttando a la Ghigliottina con un montepremi molto alto.

Il percorso della campionessa

La nuova campionessa de L’Eredità si chiama Genny e viene da Fossano in provincia di Cuneo. Vive con la famiglia, e con i suoi due bassotti che si chiamano Holly e Benji. Ha sfidato gli altri concorrenti tra giochi e domande di cultura generale, riuscendo ad arrivare contro Marco Bombi alla penultima sfida del game show, chiamata La Stoccata. Quest’ultimo gioco è una novità della nuova edizione, dove i due concorrenti si sfidano sul ring de L’Eredità per conquistare il titolo di campione.

Entrambi infatti devono scegliere la domanda a cui deve rispondere il proprio sfidante. Nella puntata dell’8 novembre ha avuto la meglio Genny, dando due risposte corrette, e vincendo contro il campione in carica Marco, che potrà partecipare nuovamente al quiz show dalla prossima puntata. Genny, la campionessa de L’Eredità, si è presentata al tavolo della sua prima Ghigliottina con una cifra pari a 150.000 euro. Montepremi che ha dimezzato due volte arrivando a 37.500 euro.

Le parole da legare erano Cura, Festa, Cestino, Tavola, Fragola. Dopo aver ragionato per 60 secondi, la campionessa Genny ha affermato di aver sfruttato il tempo a disposizione per cercare di trovare almeno una parola che avesse un senso con quelle elencate. Non poteva di certo sapere che la parola da lei scritta sul cartoncino, ovvero Uva, fosse quella corretta. Ha di fatti vinto il montepremi di 37.500 euro, il primo di questa nuova edizione.