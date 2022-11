Matrimonio a prima vista 9 novembre diretta: le coppie tornano dal viaggio di nozze

Condividi su

Questa sera, mercoledì 9 novembre, va in onda alle 21.20 su Real Time la quarta puntata di Matrimonio a prima vista. Continua l’esperimento sociale sotto gli occhi dei tre esperti Mario Fabis, sociologo, Nada Loffredi, sessuologa e psicoterapeuta, Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione.

Nella puntata che andrà in onda questa sera, le coppie hanno già fatto il viaggio di nozze. Michela ed Alex insieme si divertono molto, nonostante lei pensi che lui non sia il suo tipo. Tra Carolina e Lucas sembra invece non essere scattata ancora la scintilla, mentre Solange e Michele sono la coppia più affiatata. Tra i due infatti è già scattato il primo bacio.

Matrimonio a prima vista 9 novembre diretta

La puntata del 9 novembre di Matrimonio a prima vista inizia con il riassunto dell’episodio precedente, dove le coppie sono partite per il viaggio di nozze. Nel nuovo appuntamento i neo sposi proseguono la loro luna di miele, dove continuano a conoscersi e a scoprire lati sia positivi che negativi l’uno dell’altra. Alex dice a Michela che sente da parte sua una corazza che non le permette di lasciarsi andare. D’altra parte Michela insieme a lui si sente sicura, sé stessa, e vede nel suo partner tanta dolcezza.

Lucas e Carolina, che ancora devono trovare il giusto feeling, partecipano ad una lezione di tango argentino per riuscire a trovare sintonia. Per Carolina infatti lui ancora è uno sconosciuto. La terza coppia di Matrimonio a prima vista è formata da Solange e Michele. Lui chiede alla sua partner il motivo per cui al matrimonio non erano presenti i suoi genitori. Lei gli ha dunque spiegato che tiene molto al parere della sua famiglia, e se avessero avuto un parere negativo a riguardo, ciò avrebbe inciso sul suo umore.

Le tre coppie tornano dal viaggio di nozze

La puntata del 9 novembre di Matrimonio a prima vista, prosegue con gli ultimi giorni che le tre coppie devono trascorrere in luna di miele. Michela si sente attratta da Alex, ma afferma non essere il suo tipo. A Malta Lucas e Carolina sono invece in una fase di stallo. Lei chiede a lui qualcosa sulle sue ex storie d’amore, ma le risposte vaghe di Lucas le fanno pensare che abbia qualcosa da nascondere. Carolina rimane comunque dell’idea che tra loro due non possa nascere nulla.

Nel frattempo Solange e Michele continuano a conoscersi per capirsi meglio, e lo fanno durante una passeggiata in macchina. Il contatto fisico è importante per rendere più forte il rapporto tra marito e moglie. Mentre Lucas e Carolina, Michela e Alex continuano a mantenere una certa distanza, Solange e Michele non riescono a non stare vicini.

Nella puntata del 9 novembre di Matrimonio a prima vista, le coppie devono ritornare dal viaggio di nozze. Tante sono le perplessità per Solange ed Alex soprattutto, ma sembrano esserci i presupposti per affrontarli insieme.