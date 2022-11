Zelig diretta 9 novembre: la prima puntata, torna la coppia Bisio-Incontrada

Condividi su

Mercoledì 9 novembre va in onda su Canale 5 la nuova edizione di Zelig. Alla conduzione ancora una volta la coppia formata da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio.

Sono tre le puntate previste che sono state registrate al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

Tra i comici che tornano sullo storico palco show Ale e Franz, Roberto Lipari, Max Angioni, Maurizio Lastrico, i Senso D’Oppio, Annamaria Barbera, Teo Teocoli e tanti altri.

Zelig, diretta 9 novembre, la prima puntata

Nella diretta del 9 novembre di Zelig Vanessa Incontrada e Claudio Bisio sono felici di essere tornati con lo show anche quest’anno nel quale si vive un’atmosfera diversa in quanto gli spettatori dell’Arcimboldi non indossano la mascherina, segnale che lentamente si sta tornando alla normalità anche se il Covid è ancora presente.

Entra in scena Vincenzo Albano che ricoprirà il ruolo di Social Media Manager. Sale sul palco Max Angioni che interpreta nuovamente Kevin Scannamanna, che crede di essere a Tu Si Que Vales salutando rispettivamente Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi. Il suo talento sarebbe risolvere il cubo di Rubik in 10 secondi ma non ci riesce. Passa così ad un mal riuscito esperimento di mentalismo.

Torna Maurizio Lastrico che racconta di essere felice di tornare a Zelig, che considera la sua vera casa. Spiega che se Dante Alighieri fosse vissuti ai giorni nostri, non farebbe il poeta ma il cantante trap come Sfera Ebbasta o Ghali. Recitando poi in endecasillabi delinea un quadro della nostra quotidianità, segnata dalla guerra tra Russia e Ucraina e l’aumento delle bollette.

Entra in scena Eddy Mirabella che si esibisce in un ironico numero con l’Hula hoop.

Zelig, gli altri comici

Sale sul palco Paolo Cevoli che interpreta il suo personaggio storico: Palmiro Cangini, Sindaco di Roncofritto. Obbliga Claudio Bisio a scrivere una lettera a Giorgia Meloni, attualmente Presidente del Consiglio. A causa dell’aumento dei beni e delle bollette chiede delle modifiche. Tra questi la parità dei generi alimentari, non ci sarà più frutta catalogata come maschio o femmina. Desidera anche che venga riconosciuta la frutta transgender.

Carlo Amleto invece è il conduttore del TG Zero che legge le notizie a ritmo di musica, trasformando lo studio televisivo in una sorta di discoteca.

E’ il turno di Federica Ferrero che porta in scena un monologo sulle madri. Spiega che una donna capisce di essere madre quando trova 198 messaggi su WhatsApp nella chat della scuola per scegliere il regalo per la maestro. Nel gruppo c’è la mamma leader, la mamma precisina, quella ignorante, la mamma ironica, la mamma competitiva e infine quella bipolare.

Torna anche Mago Forest che vuole eseguire un esperimento scommettendo 5.000 euro che ha prelavato grazie all’innalzamento del tetto al contante. Vanessa Incontrada e Claudio Bisio devono pescare due animaletti di plastica in un sacchetto di carta, senza mostrarli inizialmente al pubblico. Sono un rinoceronte e una giraffa.

Antonio Ornano invece racconta che oggi è il suo cinquantesimo compleanno. Dedica un monologo proprio sui cinquantenni, che spesso si sentono giovanissimi, affascinanti e vestiti alla moda.