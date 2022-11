Non è l’Arena 13 novembre: anticipazioni e ospiti della nuova puntata

Condividi su

Va in onda, domenica 13 novembre alle 21.15 su La 7, la nuova puntata di Non è l’Arena condotta da Massimo Giletti. Tra i temi al centro del nuovo appuntamento domenicale, le tensioni tra Francia e Italia, ed il reddito di cittadinanza. Insieme agli ospiti presenti in studio, il conduttore affronterà dibattiti su attualità e politica.

Non è l’Arena, 13 novembre – anticipazioni

Le tensioni tra Francia e Italia, nate negli ultimi giorni, sulla questione legata ai migranti, è tra i temi in primo piano nella puntata di Non è l’Arena del 13 novembre. Il conduttore approfondirà l’argomento parlandone con ospiti in studio come Alessandro Sallusti, Gad Lerner, Gianluigi Paragone e Sandra Amurri. Attraverso un dibattito infatti si cercherà di capire se in alcuni settori del nostro Paese, come quello economico, ricadranno delle ripercussioni.

Secondo voci provenienti da Parigi, la decisione presa dall’attuale governo italiano sarebbe stata “Disumana”. D’altra parte il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrebbe affermato che la reazione della Francia è stata aggressiva e ingiustificata. Un tema importante dunque con cui Massimo Giletti aprirà la puntata di domenica 13 novembre di Non è l’Arena, dove i telespettatori avranno modo di capire, attraverso più punti di vista cosa sia accaduto realmente.

Il reddito di cittadinanza

Durante il corso della puntata di Non è l’Arena del 13 novembre l’attenzione si focalizzerà anche sul reddito di cittadinanza. Il governo Meloni sta infatti lavorando ad una riforma delle pensioni con l’obiettivo di evitare che si possa ritornare alla “legge Fornero” dal prossimo anno.

Rimodulare dunque il sussidio per finanziare quota 102 è una mossa giusta? E’ una delle domande che il conduttore porrà agli ospiti presenti in studio, il Senatore Ettore Licheri e Alberto Bagnai, Membro della Camera dei Deputati.

Nel nuovo appuntamento domenicale del talk show di Giletti, non mancheranno ulteriori approfondimenti e collegamenti sull’attualità, politica e cronaca. La puntata di Non è l’Arena del 13 novembre sarà visibile in tempo reale anche attraverso la diretta streaming sul sito di La 7.

Non è l’Arena: la scorsa puntata

Nella scorsa puntata di Non è l’Arena, andata in onda il 6 novembre, Massimo Giletti ha affrontato il tema del caro bollette. Il nuovo governo sta infatti lavorando per adottare nuove misure e aiuti di circa 9 miliardi di euro. Nonostante però non vi sia stato un aumento del gas, alcune famiglie stanno affrontando grosse difficoltà. Negli scorsi giorni a Napoli si è infatti svolta una manifestazione proprio contro i rincari. Il tema è stato affrontato, con dibattiti e opinioni, dal conduttore e i suoi ospiti, nella scorsa puntata.