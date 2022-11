Matrimonio a prima vista 16 novembre diretta: rimanere sposati o divorziare?

Condividi su

Questa sera, mercoledì 16 novembre, va in onda alle 21.20 su Real Time la quarta puntata di Matrimonio a prima vista. Continua l’esperimento sociale sotto gli occhi dei tre esperti Mario Fabis, sociologo, Nada Loffredi, sessuologa e psicoterapeuta, Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione.

Nella puntata che andrà in onda questa sera, l’esperimento giungerà al termine, e le coppie dovranno prendere una decisione. Rimanere sposati o divorziare? Tutte le 8 puntate sono già disponibili su Discovery+ per chi è abbonato.

Matrimonio a prima vista 16 novembre diretta

La puntata del 16 novembre di Matrimonio a prima vista inizia con il riassunto dell’episodio precedente in cui le coppie si sono salutate prima di tornare dal viaggio di nozze. Solange e Michele stanno già pensando a trovare dei punti di incontro per continuare a stare insieme nella realtà. Entrambi infatti hanno pensato di prendere casa insieme vicino la città di Milano per potersi incontrare e superare così la distanza.

Michela ed Alex preparano le valigie e lui è già proiettato a Roma per capire cosa sarà del loro rapporto. Secondo Michela infatti una volta tornati a casa si inizierà a fare sul serio per capire se possono o no stare insieme. La situazione è invece in stand by per Carolina e Lucas, di fatti tra i due sembra non essere mai scoccata la scintilla.

Prima di partire le coppie di Matrimonio a prima vista si concedono un ultimo giro nelle città che li hanno ospitati durante il viaggio di nozze.

Il ritorno a casa delle coppie

L’appuntamento di Matrimonio a prima vista del 16 novembre prosegue con il ritorno a casa dei protagonisti. Le coppie trascorrono infatti i primi giorni da separati. Michele si mette subito alla ricerca di una cosa che potrà condividere con sua moglie Solange.

Michela invece invita Alex a casa sua, ma lei chiarisce il fatto che è d’accordo nel continuare questa esperienza, e anche una convivenza, ma in un’altra casa e non nella sua. Per Carolina e Lucas la situazione non è cambiata. I due non hanno raggiunto nessuna complicità e non provano alcuna emozione l’uno per l’altra.

Gli uomini, così come le donne, si incontrano senza i loro rispettivi partner, proprio come il giorno in cui si sono conosciuti nella prima puntata di Matrimonio a prima vista. Raccontano infatti tutte le loro emozioni e sensazioni. Si confidano e consigliano l’un l’altro manifestando non solo le gioie provate, ma anche le loro preoccupazioni.